Σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας του 6χρονου αγοριού, που πιστεύεται ότι έσπρωξε ένας έφηβος από εξέδρα παρατήρησης στον 10ο όροφο της πινακοθήκης Tate Modern του Λονδίνου, και δεν κινδυνεύει πλέον η ζωή του, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

Η αστυνομία εξακολουθεί να μην έχει εξακριβώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και διερευνά τους λόγους για τους οποίους ο φερόμενος ως ύποπτος έσπρωξε το παιδί, προσθέτει σε μήνυμά της στο Twitter η Σκότλαντ Γιαρντ.

Officers continue to work hard to establish the circumstances of yesterday's incident.

The six-year-old boy's condition remains the same and officers are supporting his family.

The male arrested is still in custody. https://t.co/GeMuS54I30

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 5, 2019