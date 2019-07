Μπορεί πριν από λίγες μόλις μέρες η ΗΠΑ να «πέταξαν» εκτός του προγράμματος των F-35 την Τουρκία λόγω της επιμονής της Άγκυρας στην παραλαβή των S-400, όμως φαίνεται πως τα μαχητικά αεροσκάφη είναι… το μόνο κομμάτι «κυρώσεων» που θα επιβάλλει η Ουάσινγκτον.

Φαίνεται πως οι συμφωνίες εκατομμυρίων ανάμεσα στις δύο χώρες φαίνεται πως ισχύουν ως έχουν!

Έτσι τουλάχιστον φαίνεται από το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα στο Twitter, η αμερικανική πρεσβεία στην Τουρκία έκανε γνωστή την παράδοση αμερικανικών πολεμικών ελικοπτέρων Boeing CH-47 F Chinook στην Άγκυρα.

Today, Turkish Land Forces took delivery of four more U.S. Boeing CH-47F Chinook helicopters at the port of Izmir. Turkey now has eleven of the newest and most advanced heavy lift rotary wing aircraft available. @US_EUCOM @USArmy @USArmyEurope pic.twitter.com/H7vkdxTRhE

— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) July 31, 2019