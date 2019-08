Η Εuroleague γνωστοποίησε την πόλη και το γήπεδο διεξαγωγής για το Final Four 2020. H Κολωνία θα φορέσει τα «γιορτινά» της τον ερχόμενο Μάιο και θα υποδεχτεί της τέσσερις καλύτερες ομάδες της επόμενης σεζόν.

Η «Lanxess Arena» θα αποτελέσει το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί το F4 με χωρητικότητα 18.500 θέσεων. Είναι η πρώτη φόρα που το συγκεκριμένο γήπεδο θα φιλοξενήσει αγώνες μπάσκετ, καθώς μέχρι τώρα διεξάγονταν αγώνες χάντμπολ, χόκεϊ επί πάγου, αλλά και συναυλίες. Ταυτόχρονα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο για χόκεϊ επί πάγου εκτός των ΗΠΑ.

Εγκαινιάστηκε το 1998, είναι υπερσύγχρονο και προσβάσιμο με πολλά μέσα μεταφοράς.Η Euroleague βρήκε όλα όσα ήθελε για τη διεξαγωγή ενός Final 4 και αυτός ήταν ο λόγος που επιλέχτηκε η πόλη και το γήπεδο.

Είναι η τρίτη φορά που γερμανική πόλη θα διοργανώσει το μεγαλύτερο μπασκετικό event μετά το Βερολίνο (2009, 2016) και το Μόναχο (1989, 1999).

If anyone guessed correctly…

Cologne, Germany will host the 2020 Final Four 🙌🏆

For more information, hit the link below ⬇️https://t.co/FX6wUGb8jK#F4GLORY pic.twitter.com/VvVg1YEIp1

— EuroLeague (@EuroLeague) July 17, 2019