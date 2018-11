Όσοι παίκτες γιόρταζαν σήμερα, δεν πέρασαν και πολύ καλά στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Οι συμπαίκτες τους τήρησαν το έθιμο και τους ευχήθηκαν περνώντας τους μέσα από τούνελ, με το… σύννεφο να έρχεται για το κερασάκι στην τούρτα της διαδικασίας.

Την τιμητική τους είχαν σήμερα οι εορτάζοντες στον ΠΑΟΚ. Στέλιος Μαλεζάς, Στέλιος Κίτσιου και Φερνάντο Βαρέλα (γενέθλια) ήταν τα κεντρικά πρόσωπα στην αποψινή προπόνηση. Στις τάξεις του Δικεφάλου έχουν καθιερώσει τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο προκειμένου να δώσουν τις ευχές τους. Από το τούνελ πέρασαν οι τρεις ποδοσφαιριστές. Ο τελευταίος που τις έφαγε ήταν ο υψηλόσωμος αμυντικός Βαρέλα. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο και το video της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Δεν είναι και ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να ευχηθείς σε κάποιον για τα γενέθλιά του αλλά ακόμη… λειτουργεί».

Not exaclty the proper way to wish happy birthday to someone, but it still works! #PAOKFamily #TheBeast #bday #wishes pic.twitter.com/xD81h38maf

