{{matchInfo.team_home_result_q1}} : {{matchInfo.team_away_result_q1}}
{{matchInfo.team_home_result_q2}} : {{matchInfo.team_away_result_q2}}
{{matchInfo.team_home_result_q3}} : {{matchInfo.team_away_result_q3}}
{{matchInfo.team_home_result_q4}} : {{matchInfo.team_away_result_q4}}
{{p.min}}' {{p.name}}
{{p.name}} {{p.min}}'
{{p.min}}' {{p.name}}
{{p.name}} {{p.min}}'
{{p.min}}' {{p.name}}
{{p.name}} {{p.min}}'
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη
Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673
ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442