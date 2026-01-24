LIVE: Φούλαμ – Μπράιτον

Πόλο

Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό

Αφαιρέθηκε η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Θοδωρής Βλάχος στον ημιτελικό με την Ουγγαρία κι έτσι η Εθνική ομάδα πόλο θα παραταχθεί κανονικά με τον προπονητή της στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κόντρα στην Ιταλία.