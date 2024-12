Πρωτόγνωρες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από αυτόματες κάμερες στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου στη Βραζιλία, αποκαλύπτουν μια απομονωμένη κοινότητα που φαίνεται να ευημερεί – μολονότι πιέζεται όλο και περισσότερο από τους εισβολείς-καταπατητές.

Οι φωτογραφίες – τις οποίες δημοσίευσε σε αποκλειστικό ρεπορτάζ ο Guardian – απεικονίζουν μια ομάδα αντρών, στο δάσος του Αμαζονίου, προσφέροντας για πρώτη φορά στον «έξω κόσμο» μια κλεφτή ματιά στη ζωή ενός λαού για τον οποίο ελάχιστα γνωρίζουμε. Επίσης αποτελούν ένδειξη, ότι ο πληθυσμός τους αυξάνεται, σε πείσμα των απειλών.

Η ομάδα είναι γνωστή ως Massaco από το ποτάμι που διασχίζει τα εδάφη τους, αλλά κανείς δεν γνωρίζει πώς αυτοαποκαλούνται, ενώ η γλώσσα, οι κοινωνική τους οργάνωση, τα ήθη και τα έθιμά τους, παραμένουν ένα μυστήριο.

📸 Exclusive: First-ever photos of the uncontacted Massaco community in the Amazon rainforest captured by automatic cameras.

🌿 Despite environmental threats, the tribe continues to flourish.#Amazon #IndigenousRights pic.twitter.com/2MYbJGUihb

— Jasim Uddin Zoha (@jasimuddinzoha) December 22, 2024