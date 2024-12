Ο εξοπλισμός του πρώην κιθαρίστα των Massive Attack πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 20.000 αγγλικών λιρών

Ο κιθαρίστας των Massive Attack Άντζελο Μπρουσκίνι πέθανε από καρκίνο τον Οκτώβριο του 2023. Τώρα, συλλογή από κιθάρες, ενισχυτές και αρμόνια που ανήκε στον αείμνηστο κιθαρίστα πουλήθηκαν έναντι 20.000 αγγλικών λιρών σε δημοπρασία.

Ο Άντζελο Μπρουσκίνι γεννήθηκε στο Μπρίστολ και η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από την οικογένειά του στον οίκο Gardiner Houlgate στην πόλη Χόρσαμ της Αγγλίας.

Ο Άντζελο Μπρουσκίνι έπαιξε σε πολλά συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένων των Blue Airplanes και η συνεισφορά του αναγνωρίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο άλμπουμ Mezzanine των Massive Attack το 1998 που ήταν υποψήφιο για τον Mercury.

Μεταξύ των πολλών αντικειμένων που βγήκαν προς δημοπρασία είναι μια Fender Telecaster Thinline του 1968, που χρησιμοποιήθηκε εκτενώς καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του Μπρουσκίνι και τροποποιήθηκε για συγκεκριμένα έργα- μια PRS Custom 24 του 1996, που χρησιμοποιήθηκε στη σκηνή και στο στούντιο, την οποία ο Μπρουσκίνι ανακάλυψε στην Ελβετία και μετέτρεψε σε ένα από τα όργανα που χρησιμοποιεί- και μια Johnny Kinkade Custom Made Montpelier semi-hollow του 1989, που χρησιμοποιήθηκε στο στούντιο και κατασκευάστηκε από έναν από τους πιο σεβαστούς οργανοποιούς του Μπρίστολ της Αγγλίας, τον Τζόνι Κινκέιντ.

