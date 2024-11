Η 87χρονη, πρωτοπόρος «μηχανόβια Μαίρη» πέθανε μια μέρα πριν δει το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Η Mary McGee, «η θρύλος των αγώνων μοτοσυκλέτας» που η ζωή της ξετυλίχθηκε στο ντοκιμαντέρ Motorcyle Mary, διεκδικώντας Όσκαρ, πέθανε την Τετάρτη στο Gardnerville της Νεβάδα, σύμφωνα με την οικογένειά της. Ήταν 87 ετών.

«Η Mary ενσάρκωνε την ανθεκτικότητα, τη χάρη και την αισιοδοξία», έγραψε η οικογένεια της Mary McGee στο Facebook.

«Ήταν μια ιστορική αθλήτρια και μια πρωτοπόρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού που αγκάλιασε τις προκλήσεις της ζωής, νοιαζόταν βαθιά για τους άλλους και έβρισκε χρόνο για να φωτίζει τις ζωές των γύρω της. Ενώ είμαστε βαθιά λυπημένοι από αυτή την απώλεια, παρηγορούμαστε γνωρίζοντας ότι το φως της θα συνεχίσει να λάμπει σε όλους όσους άγγιξε».

«Η ιστορία της Mary McGee δεν είναι μόνο μια απόδειξη των απίστευτων ικανοτήτων και της επιμονής της, αλλά και μια έμπνευση για όλους όσοι τολμούν να σπάσουν τα εμπόδια»

Ο Λιούις Χάμιλτον τιμάει τη Mary McGee

Η οικογένεια ανέφερε ότι η McGee πέθανε από επιπλοκές από εγκεφαλικό επεισόδιο στο σπίτι της, μία ημέρα πριν από την κυκλοφορία του μικρού ντοκιμαντέρ «Motorcycle Mary» στο κανάλι YouTube του ESPN.

Ο επτά φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Λιούις Χάμιλτον ήταν εκτελεστικός παραγωγός στην ταινία, η οποία έγινε διαθέσιμη παγκοσμίως την Πέμπτη.

Η πρεμιέρα της έγινε στο Φεστιβάλ Tribeca τον Ιούνιο.

«Η ιστορία της Mary McGee δεν είναι μόνο μια απόδειξη των απίστευτων ικανοτήτων και της επιμονής της, αλλά και μια έμπνευση για όλους όσοι τολμούν να σπάσουν τα εμπόδια», παρατήρησε η Marsha Cooke, αντιπρόεδρος και εκτελεστική παραγωγός του ESPN Films, λίγο πριν από την πρεμιέρα της ταινίας στην Tribeca.

«Η Motorcycle Mary αποτυπώνει το αδάμαστο πνεύμα της και την πρωτοποριακή κληρονομιά που αφήνει πίσω της στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού».

Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Motorcycle Mary»





O Steve McQueen την έπεισε να λάβει μέρος σε αγώνες

Η Mary Bernice McGee (κατά κόσμον Connor) γεννήθηκε στο Juneau της Αλάσκας στις 12 Δεκεμβρίου 1936. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αυτή και ο μεγαλύτερος αδελφός της, Jim Connor, στάλθηκαν στην Αϊόβα για να ζήσουν με τους παππούδες τους.

Ο Jim έγινε αργότερα οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων και ενθάρρυνε την αδελφή του να ασχοληθεί με το άθλημα, παρόλο που ήταν σχεδόν πρωτοφανές για μια γυναίκα να αγωνίζεται σε αυτή την πίστα.

Ο ιδιοκτήτης της αγωνιστικής ομάδας Vasek Polak παρότρυνε τη McGee να καθίσει πίσω από το τιμόνι μιας από τις Porsche Spyders του, την οποία οδήγησε με καρό σημαίες τη δεκαετία του 1960.

Ο Polak την έπεισε αργότερα να δοκιμάσει τους αγώνες μοτοσικλέτας, στους οποίους επίσης διακρίθηκε.

Ο ηθοποιός και λάτρης των αγώνων Steve McQueen ήταν αυτός που έπεισε τη McGee να λάβει μέρος σε αγώνες motorcross, συμπεριλαμβανομένου του Baja 500.

«Ο αγώνας δεν ήταν ποτέ μόνο για τον ανταγωνισμό για μένα – ήταν για την ελευθερία, το θάρρος και το να σπρώχνω τον εαυτό μου πέρα από τα όρια»

Μια ιστορία έμπνευσης

Η Mary McGee είχε ένα επιτυχημένο αγωνιστικό βιογραφικό, πρώτα σε αγώνες αυτοκινήτων και αργότερα σε αγώνες μοτοσικλετών. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος -άντρας ή γυναίκα- που ολοκλήρωσε μόνος του τον εξαντλητικό αγώνα εκτός δρόμου Baja 500 στο Μεξικό, τον οποίο έκανε το 1975.

Η ταινία για τη ζωή της σκηνοθετήθηκε από τη Haley Watson. Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Ben Proudfoot ήταν επίσης εκτελεστικός παραγωγός.

«Είμαι βαθιά λυπημένη από αυτή την είδηση, αλλά παρηγορούμαι γνωρίζοντας ότι η Mary ήταν περιτριγυρισμένη από φίλους και οικογένεια τη στιγμή του θανάτου της», δήλωσε η Watson.

«Στις αρχές του 2022, έψαχνα για ιστορίες όταν έπεσα πάνω σε αυτή της Mary. Αυτή η ανακάλυψη αποτέλεσε το σημείο καμπής για την αποκάλυψη μιας πολύ μεγαλύτερης και πραγματικά απίστευτης καριέρας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και ενός ταξιδιού ζωής».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ben Proudfoot (@bgproudfoot)

Το αντίο του Λιούις Χάμιλτον

Λίγο αφότου η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της, ο Λουίς Χάμιλτον απέτινε φόρο τιμής στον λογαριασμό του στο Instagram: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα ότι η Mary McGee, η πρώτη γυναίκα που αγωνίστηκε με μοτοσικλέτες δρόμου στις ΗΠΑ και το πρώτο άτομο που έκανε σόλο τον αγώνα Baja 500, έφυγε από τη ζωή», έγραψε.

«Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της και σε όλους όσους ενέπνευσε. Η κληρονομιά της θα συνεχίσει να ζει ως πρωτοπόρος στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Η Mary McGee ήταν ελεύθερη

«Ο αγώνας δεν ήταν ποτέ μόνο για τον ανταγωνισμό για μένα – ήταν για την ελευθερία, το θάρρος και το να σπρώχνω τον εαυτό μου πέρα από τα όρια», δήλωσε η Mary McGee όταν κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ για εκείνη.

«Είμαι περήφανη που μοιράζομαι το ταξίδι μου στο Motorcycle Mary. Ελπίζω η ιστορία μου να εμπνέει τις γυναίκες και να δείχνει ότι με αποφασιστικότητα, ο καθένας μπορεί να χαράξει το δικό του μονοπάτι, ανεξάρτητα από τις πιθανότητες».

Η McGee ήταν στα 70 της όταν αγωνίστηκε για τελευταία φορά και το 2018 εισήχθη στο AMA Motorcycle Hall of Fame.

«Θα θέλαμε να αφιερώσουμε ένα λεπτό για να ευχαριστήσουμε τους νοσοκόμους, τους φροντιστές, τους φίλους και τα μέλη της οικογένειας που έκαναν τη μετάβαση της Mary ειρηνική», έγραψε η οικογένειά της στο Facebook.

«Απόλαυσε ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες που συναντήθηκε με όσους έμαθαν την ιστορία της μέσα από το ντοκιμαντέρ Motorcycle Mary, ώστε το σπουδαίο πνεύμα της Mary να συνεχίσει να αντηχεί καθώς γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή που έζησε».

*Mε στοιχεία από apnews.com και deadline.com | Αρχική Photo: Courtesy of the Family of Mary McGee