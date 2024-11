Αμέτρητοι φοιτητές ξεχύθηκαν στους δρόμους της Κίνας, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο, με στόχο την αναζήτηση των καλύτερων ντάμπλινγκ.

Περίπου 100.000 ποδηλάτες, από τέσσερις που ήταν στην αρχή, προκάλεσαν την προσοχή των αρχών, όταν ξεκίνησαν ένα ταξίδι αρκετών ωρών από την Zhengzhou μέχρι την αρχαία πόλη της Kaifeng.

Οι φοιτητές, που είχαν ως επί το πλείστον ενοικιαζόμενα ποδήλατο και όπως αναφέρει ο Liu Lulu, «οι άνθρωποι τραγούδησαν μαζί και εμψύχωνε ο ένας τον άλλον όσο ανέβαιναν μία ανηφόρα παρέα», προσθέτοντας «μπορούσα πραγματικά να νιώσω το πάθος των νέων ανθρώπων και ήταν κάτι πολύ παραπάνω από μία απλή διαδρομή ποδηλάτου».

Όμως η Kaifeng έφτασε γρήγορα «στα όρια του», καθώς καταστήματα και δημόσιοι χώροι γέμισαν κόσμο, με βάση τις πληροφορίες που μοιράστηκαν οι αρχές, σύμφωνα με τον Guardian. Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνει δεκάδες χιλιάδες ποδηλάτες να γεμίζουν την λεωφόρο Zhengkai, η οποία έχει έξι λωρίδες κυκλοφορίας! Η αστυνομία, μάλιστα, φώναζε μέσα από τα μεγάφωνα να απομακρυνθεί ο κόσμος.

Τόσο μεγάλη ήταν η κινητικότητα που η αστυνομία υπό τον φόβο επανάληψης του συμβάντος, εφάρμοσε προσωρινές απαγορεύσεις σε δρόμους και ποδηλατικές λωρίδες για το Σαββατοκύριακο, ενώ οι εφαρμογές των ενοικιαζόμενων ποδηλάτων πληροφορούσαν τους πολίτες ότι θα «κλειδώσουν» το ποδήλατο που θα βρισκόντουσαν έξω από την Zhengzhou.

Το trend ξεκίνησε τον Ιούνιο από τέσσερις φοιτητές, που αποφάσισαν να αναζητήσουν τα καλύτερα ντάμπλινγκ και μέσω των social media το εγχείρημα «εκτοξεύτηκε».

Πολλά ήταν τα παράπονα των κατοίκων της Kaifeng που υποστήριξαν ότι η πόλη ήταν γεμάτη κόσμο και ότι οι «εκδρομείς» άφησαν πίσω τους σκουπίδια.

«Στην αρχή ήταν πολύς ο ενθουσιασμός, αλλά στο τέλος όλα κατέληξαν σε κατάρρευση και αποτυχία», ανέφερε σχολιαστής στο Weibo.

Η συγκεκριμένη μόδα φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αποκτά μεγάλο κύμα ενδιαφέροντος σε ακόμα εφτά μεγάλες πόλεις, χωρίς εντούτοις να έχουν καταγραφεί τα πλήθη που υπήρξαν στο συγκεκριμένο περιστατικό.

In China, a trend of night bike rides led by university students cycling from Zhengzhou to Kaifeng gained popularity, with over 17,000 students participating. Initially inspired by students seeking Kaifeng’s famous soup dumplings.

