Το πιο πιασάρικο τραγούδι όλων των εποχών γράφτηκε από τους Queen

Στις 3 Οκτωβρίου του 2011 σύμφωνα με επιστημονική έρευνα, το «We Are The Champions» των Queen βρέθηκε να είναι το πιο πιασάρικο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ. Ο μουσικολόγος Dr Alisun Pawley από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου πραγματοποίησε έρευνα για το τι κάνει ένα τραγούδι αξέχαστο και συνέταξε μια λίστα με τα δέκα πιο «πιασάρικα» τραγούδια όλων των εποχών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ανακάλυψαν ότι τα πιο πολυτραγουδισμένα τραγούδια περιείχαν τέσσερα βασικά στοιχεία: μακριές και λεπτομερείς μουσικές φράσεις, πολλαπλές αλλαγές τόνου στο «hook» ενός τραγουδιού, άντρες τραγουδιστές και υψηλότερες οκτάβες σε αντρικές φωνές που έκαναν αξιοσημείωτη φωνητική προσπάθεια. Το Y.M.C.A από Village People, το Fat Lip του Sum 41 και το The Final Countdown του Europe ήταν επίσης στη λίστα.

Ποια είναι όμως η ιστορία πίσω από το «We Are The Champions» των Queen;

Από όλα τα εμβληματικά κομμάτια των Queen, ίσως το «We Are The Champions» να είναι αυτό που έχει φτάσει πέρα ​​από τα όρια της μουσικής και στον ίδιο τον πολιτισμικό ιστό της κοινωνίας. Φυσικά, δεδομένου του τίτλου του τραγουδιού, έχει χρησιμοποιηθεί συχνά σε αθλητικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της νικήτριας ομάδας.

Το «We Are The Champions» έφτασε στο έκτο στούντιο άλμπουμ των Queen, «News of the World», και θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ροκ ύμνους, φτάνοντας στο νούμερο δύο στο UK Singles Chart.

