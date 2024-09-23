Χάρης Δούκας: Κείμενο στήριξης από 160 στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν σε κείμενο τους, ότι στις εσωκομματικές εκλογές αναμένεται να στηρίξουν τον Χάρη Δούκα
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Τη στήριξη του στην υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, δήλωσαν με ανοιχτή επιστολή τους 160 συνδικαλιστές, αυτοδιοικητικοί και στελέχη του ΠΑΣΟΚ από τη Θεσσαλονίκη.
Στο κείμενο που έδωσαν στην δημοσιότητα απαντούν σε τρία βασικά ερωτήματα:
1) Γιατί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα αλλαγής πάει σε εκλογές ηγεσίας;
2) Τι μπορεί να δώσει ο Χάρης Δούκας:
3) Γιατί ψηφίζουμε Χάρη Δούκα
Δείτε όλο το κείμενο στήριξης στον Χάρη Δούκα
Απαντώντας σε τρία σημαντικά ερωτήματα, 160 κοινωνικά στελέχη της Θεσσαλονίκης, εξηγούν τους λόγους για τους οποίους στηρίζουν την υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
Συγκεκριμένα, τα 160 κοινωνικά στελέχη, τονίζουν την ανάγκη αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και επισημαίνουν ότι ο Χάρης Δούκας μπορεί να εκφράσει και να ενισχύσει τις μεγάλες προσδοκίες που δημιουργεί η εκλογική διαδικασία.
Αναλυτικά το κείμενο στήριξης στην υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα που υπογράφουν τα 160 στελέχη:
ΓΙΑΤΙ Στηρίζουμε και Ψηφίζουμε Χάρη Δούκα
Γιατί υπάρχουν τρία σημαντικά ερωτήματα και έχουμε τις αντίστοιχες καθαρές απαντήσεις.
Πρώτο ερώτημα: Γιατί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα αλλαγής πάει σε εκλογές ηγεσίας;
Γιατί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, δεν μπόρεσε στις ευρωπαϊκές εκλογές να κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλου αριθμού πολιτών, ενώ η συγκυρία ήταν τόσο ευνοϊκή για εμάς. Η ένταση των προβλημάτων, που οφείλεται στην κυβερνητική πολιτική, οι συνθήκες κρίσης στο Σύριζα-Προοδευτική Συμμαχία και στα άλλα κόμματα, δημιουργούσαν ένα προνομιακό περιβάλλον για εμάς.
Όμως το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, δεν τους έπεισε, γιατί δεν έδειχνε σιγουριά για τον εαυτό του και τις θέσεις του. Είχε πολλά κενά, πολλές αντιφάσεις και αμφισημίες, πολύ αργά αντανακλαστικά στις κυβερνητικές αβελτηρίες. Δεν είχε συλλογικές λειτουργίες, δεν μιλούσε ουσιαστικά με την κοινωνία. Αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε και θα τα αλλάξουμε.
Δεύτερο ερώτημα : Τι μπορεί να δώσει ο Χάρης Δούκας:
Μπορεί να εκφράσει και να ενισχύσει τις μεγάλες προσδοκίες, που άνοιξε η διαδικασία εκλογής προέδρου στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Με αυτή τη δυναμική θα διαμορφώσουμε την ταυτότητα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αυτή που θα φέρει την πολιτική και κυβερνητική Αλλαγή. Την αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα, η περιφέρεια και η κοινωνία και ειδικά οι νέοι και οι πιο αδύναμοι οικονομικά και κοινωνικά πολίτες. Έχουμε χρέος να το κάνουμε και θα το κάνουμε.
Τρίτο ερώτημα: Γιατί ψηφίζουμε Χάρη Δούκα;
1. Για τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές, κοινωνικές και πολιτικές του γνώσεις και εμπειρίες.
2. Για το ριζοσπαστικό και ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαίσιο που κατέθεσε, για την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, δημιούργημα δουλειάς και διαλόγου με τους πολίτες, το οποίο μπορεί να δώσει απαντήσεις στα πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ, η πατρίδα μας, η οικονομία, η Θεσσαλονίκη, οι περιφέρειες και πάνω από όλα η κοινωνία. Όπως έκανε και προεκλογικά για την Αθήνα, στις δημοτικές εκλογές.
3. Γιατί είναι ανοιχτός στις νέες ιδέες και τους ανθρώπους της προσφοράς, δεν έχει ανασφάλειες, ενώνει δυνάμεις.
Μια πρόσφατη απόφαση είναι οι 100 υπογραφές των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και οι δεκάδες χιλιάδες μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, που υπέγραψαν και υποστηρίζουν την υποψηφιότητά του.
Ναι, η επιλογή τώρα είναι μια, ο Χάρης Δούκας.
Παρακάτω παρατίθενται οι υπογραφές των 160 μελών
ΑΓΓΕΛΙΝΟΥΔΗΣ ΒΑΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, πρ. ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΟΝΥ, ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πρ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΡΒΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, πρ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, πρ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΤΣΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, πρ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, πρ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΛΘ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΟΤΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΑΣΘ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ, πρ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΔΕΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, πρ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ, πρ. ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, πρ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΑΣΘ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΗ, πρ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΣΟΚ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ, πρ. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΖΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΖΙΑΠΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ COSMOTE, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 14ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΚΑΪΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΚΑΪΤΕΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΡΗΣ, πρ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΕΛΤΑ
ΚΑΛΤΑΒΕΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ, πρ. ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΤΑΒΕΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, πρ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, πρ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΣΟΚ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΚΙΖΙΛΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΙΡΤΖΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΛΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
ΚΟΝΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, πρ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ
ΚΥΡΙΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΚΥΡΤΖΑΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, πρ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ, πρ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ, ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΖΟΥΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, πρ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, πρ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ
ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΠΑΡΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, πρ. ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΜΑΝΤΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, πρ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΑΝΩΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, πρ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΘ, ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΑΣΟΚ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, πρ. ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, πρ. ΕΠΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΜΕΤΑΛΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕ ΠΑΣΟΚ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΑΣΘ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΣΜΕ
ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΜΙΛΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, πρ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΘΙΑΣ
ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΝΑΒΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΝΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΥΦΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, πρ. ΥΠΟΨΗΦΙΟς ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΕΔΥ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΣΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, πρ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΥΚΩΝ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ, ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΚΟ DELTA YOUTH
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, πρ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, πρ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, πρ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, πρ. ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΧΙΝΤΖΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, αν. ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, πρ.ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, πρ.ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, πρ. ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΣΕΓΕΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, πρ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, πρ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, πρ. ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ-ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΙΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, πρ.ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, πρ. ΜΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
ΣΕΡΑΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, πρ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΕΛΤΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, πρ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, πρ. ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, πρ. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, πρ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΤΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΕΛΟΣ Ε.Ε. ΓΣΕΕ
ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ ΕΥΟΣΜΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΤΕΡΖΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ, πρ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, πρ. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΤΟΠΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΡΟΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΤΣΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ
ΤΣΙΛΙΜΠΗΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, πρ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΥΜΠΑΝΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, πρ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, πρ. ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΧΑΤΖΑΡΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, πρ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΗΤΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΕΑΔ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, πρ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΟΤΟΕ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
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