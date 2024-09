Zero Drop: Στο μεγάλο ταξίδι του νερού δεν αφήνουμε ούτε μία σταγόνα να πάει χαμένη

Με τη μέση θερμοκρασία της Γης να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας από 17 έως και 17,2 °C τον Ιούνιο του 2023, δηλαδή τη μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί τα τελευταία 40 χρόνια, είναι απαραίτητο να αναλογιστούμε ποιες θα είναι μακροπρόθεσμα οι επιπτώσεις αυτής της αλλαγής. Αναπόφευκτα, αν η κατάσταση εξακολουθήσει στον ίδιο ρυθμό, η διαθεσιμότητα του νερού δεν θα μείνει ανεπηρέαστη, αφού η κλιματική κρίση έχει ήδη οδηγήσει σε έντονες ξηρασίες, λιγότερο προβλέψιμες βροχοπτώσεις αλλά και εντονότερες, ανεξέλεγκτες καταιγίδες. Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει πως σε έναν κόσμο που η κλιματική κρίση, η πληθυσμιακή αύξηση και η βιομηχανική ανάπτυξη αυξάνουν συνεχώς τη ζήτηση για νερό, η λειψυδρία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό, απαραίτητο για τη ζωή, την υγεία, την αγροτική παραγωγή και την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, σε πολλές περιοχές του πλανήτη, ακόμη και στην Ελλάδα, η επάρκεια νερού μειώνεται δραματικά, οδηγώντας σε σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Συνεπώς, η διαφύλαξη του νερού δεν είναι απλώς μία πράξη συνείδησης, αλλά μία αναγκαία προϋπόθεση, για την επιβίωση και την ευημερία των κοινωνιών μας.

Στο πλαίσιο αυτό, πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα προστασία υδάτινων πόρων Zero Drop, το οποίο υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Global Water Partnership – Mediterrenean με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Μέσω τεχνικών παρεμβάσεων και εκσυγχρονισμού των δικτύων νερού σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το Zero Drop στοχεύει σε μηδενικές απώλειες νερού, διασφαλίζοντας πως καμία σταγόνα δεν πάει χαμένη, συμβάλλοντας ουσιαστικά και έμπρακτα στη βιώσιμη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.