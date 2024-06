Too Goody’s to Be True Stories: Ψήφισε το πιο νόστιμο plot twist και κέρδισε Πέντε ανατρεπτικές ιστορίες, πέντε πρωταγωνιστές που πήγαν να «φάνε» μεγάλο πακέτο αλλά τελικά γεύτηκαν την πιο νόστιμη πλευρά της ζωής.

Όλοι έχουμε τουλάχιστον μία τέτοια ιστορία να αφηγηθούμε, μία ιστορία που έμεινε στην ιστορία, επειδή η πραγματικότητα ξεπέρασε κάθε φαντασία. Ήταν εκείνη η too goody’s to be true φορά που η πραγματικότητα ήταν καλή μαζί σου και μετατράπηκε ταινία, ενώ στη θέση του σκηνοθέτη καθόταν ένας ευρηματικός σουρεαλιστής, κάποιος που συνωμότησε με το σύμπαν και το έφερε με το μέρος σου. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα και στις πέντε ιστορίες που ακολουθούν παρακάτω, οι οποίες είναι λαχταριστές και too Goody’s to be true, αφού έχουν ως σημείο αναφοράς τις πιο νόστιμες ανατροπές, το Cheese με μπιφτέκι από Μικρές Φάρμες, το Philly blue cheese, το Mexican με μπιφτέκι από Μικρές Φάρμες, το Green Burger με μπιφτέκι από Μικρές Φάρμες και το Philly crispy bacon, δηλαδή ό,τι καλύτερο από τα Goody’s Burger House. Διάβασε τις ιστορίες και μην ξεχάσεις στο τέλος να ψηφίσεις την πιο… χορταστική, για να λάβεις μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό μας και να διεκδικήσεις ένα πλούσιο γεύμα αξίας 30 ευρώ από τα αγαπημένα σου Goody’s Burger House.

#1. Η μικρή αδερφή Όταν βγήκαν τα άπλυτα στη φόρα Τρεις μήνες να ζητάω στην αδερφή μου να μου δανείσει το κόκκινο sparkling φόρεμά της. Τρεις μήνες να ακούω «θα μου το λερώσεις», «δε θα πλένεται», «θα το καταστρέψεις», «θα στο πάρει ένα ρακούν», «θα το ματιάσουν»… «Just Forget it» Πιστέψτε με (#not) θα το ξεχνούσα…. αν δεν έσκαγε “one glam of a party”! Djs, dance floor, όλοι εκεί, κι εγώ “feeling blessed” και πιο λαμπερή από ποτέ! E, να μην το μοιραστώ; Ανεβάζω Insta την απόλυτη pic, με το λατρεμένο μου (δηλαδή «της») κόκκινο φόρεμα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο μου (και «της») Cheese με μπιφτέκι από Μικρές Φάρμες! Βροχή οι καρδιές! Kαι σαν κεραυνός σκάει το comment της αδερφής μου… – «Τι βλέπω στη φωτόοοοοοοο?!?!» (ooops busted!… ξεροκαταπίνω) – «Τρως Cheese χωρίς εμένα;;;; Στείλε pin κι έφτασα» (O M G… Too Goody’s to be true!!! και τελικά έπαιξε το καλύτερο πάρτυ ever)

#2. Ο Cool Φοιτητής Όταν το φάγαμε στην εξεταστική Δίνω τελευταίο μάθημα και έχω διαβάσει τα SOS των SOS (ω SOS!) . Σκάνε τα θέματα και μαζί το απόλυτο κενό. Σκάω κι εγώ στον επιτηρητή το παραμύθι ότι δε νιώθω καλά και μου έπεσε η πίεση από το άγχος και πρέπει να βγω λίγο έξω να φάω κάτι. Αυτός ψήνεται κι εγώ απομακρύνομαι, βγάζω το Green Burger με μπιφτέκι από Μικρές Φάρμες να «συνέλθω», ε βγάζω με την ευκαιρία και τις …«σημειώσεις» μου (γκουχ γκουχ) να πάρω έμπνευση. Την ώρα που τρώω μια ζουμερή μπουκιά, βλέπω να εμφανίζεται ο εξεταστής. «Τώρα το φάγαμε», σκέφτομαι! Και είχα δίκιο. Με κοιτάει, μου λέει “Goody’s Burger House;” Του λέω ναι… Χαμογελάει με νόημα και μου λέει να το φάω με την ησυχία μου χωρίς άγχος, και όταν νιώσω καλύτερα να επιστρέψω. 5 μέρες μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα… και ήταν Too Goody’s to be true!

#3. Ο καλός εγγονός When life is a beach! Οι γονείς μου κανόνιζαν οικογενειακό ΣΚ στη γιαγιά στο χωριό. Τους λέω ότι έχω διάβασμα κι εκείνοι περήφανοι με άφησαν να διαπρέψω στη μελέτη. Με το που κλείνουν την πόρτα, ανοίγω το βιβλίο. Στο μεταξύ χτυπάει messenger. Το βράδυ παίζει beach party και θα είναι όλοι εκεί. Να κλείσω το κινητό ή το βιβλίο; Two minutes later έχω βάλει στο back pack τα βασικά και έχω εξαφανιστεί. Φτάνω στο pick του party, όλοι χορεύουν, πίνουν, τρώνε και το πάμε σερί μέχρι το πρωί. Τι καλύτερο από το να ξεκινήσει η μέρα σου μετά από το απόλυτο ξενύχτι, κοιτώντας τη θάλασσα και τρώγοντας ένα Mexican με μπιφτέκι από Μικρές Φάρμες; Μπορώ, πάντως να σας πω τι χειρότερο… όταν ξαφνικά σκάει μπροστά μου από το πουθενά η θεία για πρωινό μπάνιο…Πριν προλάβω να το χωνέψω έχει κάνει ήδη videocall με τους δικούς μου και σκάει η θεά γιαγιά: «Μπράβο παιδί μου, να τρως να μεγαλώσεις». Σου στέλνω κι εγώ τάπερ με Philly crispy bacon που περίσσεψε εχθές (say what?!?). Και μου το κλείνουν. Αλήθεια τώρα; Το έζησα αυτό; Too Goody’s to be true….

Philly Crispy Bacon... Γίναμε πολύ φίλοι! Mexican με μπιφτέκι από Μικρές Φάρμες... Σε ταξιδεύει! Philly Blue Cheese... what a Philling... Green με μπιφτέκι από Μικρές Φάρμες... Επιστροφή στη φύση! Say... Cheese με μπιφτέκι από Μικρές Φάρμες!

#4. Ο κολλητός φίλος Όταν αντί για χυλόπιτα έφαγε burger Γυρνάω σπίτι αποφασισμένος να ζητήσω από την Αργυρώ να βγούμε και πέφτω πάνω σε φωτογραφία της στο Instagram με τύπο αγνώστου ταυτότητας. Στέλνω καπάκι DM στον κολλητό. – Φίλε έφαγα ήττα. Η Αργυρώ βγαίνει με άλλον. Φέρε ένα Philly crispy bacon να στα πω. Μήνυμα Ελήφθη, αλλά από την Αργυρώ #@&%$@@&()_ Σε 30’’ χτυπάει μήνυμα από Αργυρώ: – Δεν έρχεσαι καλύτερα εσύ στο σπίτι μου να μου τα πεις; A! Και φέρε ένα ακόμη Philly crispy bacon από τα Goody’s Burger House για μένα 😉 Που λέτε τα πράγματα εξελίχθηκαν too Goody’s to be true με την Αργυρώ και κλείνουμε σε λίγες μέρες τρεις μήνες μαζί!

#5. Η Remote Υπάλληλος Όταν τα έκανε σαλάτα και… burger Εργαζόμουν remote, δηλαδή με υπόκρουση τον παφλασμό των κυμάτων και τον ήλιο ντάλα να μου χαϊδεύει το κορμί. Scrollαρα με το ένα χέρι ενώ με το άλλο ήμουν έτοιμη να απολαύσω ένα Philly blue cheese από τα Goody’s Burger House σαν να μην υπάρχει αύριο. Τι μπορούσε να πάει λάθος; Να χαμηλώσω εντελώς τη φωτεινότητα στην οθόνη του smartphone. Κάπως έτσι έζησα ζω το απόλυτο στραγκλ, έβλεπα μία οθόνη μαύρο στο μαύρο, ενώ πληκτρολογούσα στα τυφλά, με την ελπίδα να επανέλθει. Δεν έβλεπα τίποτα, ούτε την ένδειξη της κάμερας πάνω δεξιά, η οποία με ένα «άγγιγμα» με έφερε σε απευθείας σύνδεση με τον supervisor μου, χωρίς να το καταλάβω. Η φωνή του ακούστηκε από το υπερπέραν, για την ακρίβεια από τη συσκευή μου, να γελάει δυνατά και να με επιβραβεύει: – Για σένα είναι η ζωή Μαρία! Θάλασσα και Philly blue cheese, ό,τι καλύτερο, το αγαπημένο μου! Απόλαυσέ το και μετά ρίξε μία ματιά και στα e-mail σου. Ω ναι! Too Goody’s to be true!