Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε ζωντανός, χθες Σάββατο, από τα ερείπια κτιρίου κατοικιών υπό κατασκευή το οποίο κατέρρευσε τη Δευτέρα στην πόλη Τζορτζ της Νότιας Αφρικής, ένα «θαύμα» που έγινε δεκτό με χειροκροτήματα από τους διασώστες.

«Είναι το θαύμα στο οποίο ελπίζαμε», ανακοίνωσε χθες ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Άλαν Γουίντε στο Χ.

«Όταν κατεβήκαμε κοντά στην πλάκα (του μπετόν) την οποία είχαμε ανασύρει (…) ακούσαμε κάποιον στο εσωτερικό και διακόψαμε όλες τις δραστηριότητες των βαρέων μηχανημάτων», εξήγησε ο Κόλιν Ντέινερ επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης.

Οι διασώστες μίλησαν στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος απάντησε, εξήγησε.

«Μας είπε ότι κάτι βαρύ είναι πάνω στα πόδια του και αυτό μας ανησύχησε καθώς είχε περάσει πολύ καιρό» κάτω από τα ερείπια, σημείωσε ο Ντέινερ.

Τελικά ο άνδρας απεγκλωβίστηκε έπειτα από πολλές ώρες προσπαθειών και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

