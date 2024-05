Η Κρις Τζένερ αποκάλυψε ότι οι γιατροί βρήκαν έναν όγκο σε ένα επερχόμενο κλιπ των «Kardashians». Συγκεκριμένα στο νέο τρέιλερ για τον πέμπτο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του Hulu, η μητέρα των Καρντάσιαν μίλησε στις κόρες της για τα αποτελέσματα της πρόσφατης ιατρικής επίσκεψής της.

Η Τζένερ φαίνεται να κάθεται δίπλα στον σύντροφό της, Κόρεϊ Γκαμπλ, καθώς μοιράζεται τα νέα με την Κλόι Καρντάσιαν, την Κένταλ και την Κάιλι Τζένερ. «Έκανα την εξέτασή μου», λέει η 68χρονη Τζένερ στο κλιπ, ενώ συγκρατεί τα δάκρυά της. «Βρήκαν μια κύστη και έναν μικρό όγκο».

