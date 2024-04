Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ιρανική επίθεση το επόμενο 48ωρο - Αδιάκοπο το σφυροκόπημα της Γάζας

Η Γάζα συνεχίζεται να δέχεται αδιάκοπες επιθέσεις από το Ισραήλ ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος στον πόλεμο που συνεχίζεται για επτά μήνες.

Σύμφωνα με τη WSJ το Ισραήλ προετοιμάζεται για άμεσο χτύπημα από το Ιράν το επόμενο 48ωρο, ενώ ο Λόιντ Όστιν είπε στον Ισραηλινό ομόλογό του ότι το Τελ Αβίβ μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη των ΗΠΑ απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις.

Τα 2/3 του ΣΑ του ΟΗΕ ψήφισαν υπέρ της ένταξης της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, χωρίς αυτό να είναι αρκετό για να προχωρήσουν οι διαδικασίες καθώς χρειάζεται συναίνεση.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια άμεση επίθεση από το Ιράν, στο νότιο ή το βόρειο Ισραήλ, μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ηγεσία του Ιράν συζήτησε τα σχέδια για μια επίθεση, αλλά δεν έχει αποφασίσει πώς θα προχωρήσει.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι οι εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι η επίθεση του Ιράν μπορεί να γίνει σε ισραηλινό έδαφος και όχι σε ισραηλινούς στόχους στο εξωτερικό.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν νεαρό άνδρα και τραυμάτισαν άλλους δύο κατά τη διάρκεια επιδρομής στον προσφυγικό καταυλισμό Far’a, νότια της Tubas στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο άνδρας έχει αναγνωριστεί ως Mohammed Essam Shahmawi. Πέθανε αφού πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τις ισραηλινές δυνάμεις, καθώς ξέσπασαν συγκρούσεις, σύμφωνα με το Wafa.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, ο ισραηλινός στρατός εγκατέστησε ελεύθερους σκοπευτές στην είσοδο του καταυλισμού ενώ drones πετούσαν πάνω από τον καταυλισμό.

Εκτός από την έφοδο στον καταυλισμό Fara’ κοντά στην Tubas επιδρομές πραγματοποιήθηκαν επίσης στις ακόλουθες περιοχές:

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Κύπρο για «προσομοίωση επίθεσης στο Ιράν», μετέδωσε το ισραηλινό ραδιόφωνο, σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph.

Σε συντονισμό με τον αμερικανικό στρατό και την κυπριακή Εθνική Φρουρά, οι ασκήσεις πάνω από την Κύπρο περιλάμβαναν μεγάλης εμβέλειας επιχειρήσεις και επίθεση σε απομακρυσμένο στόχο, μετέδωσε ο GLZ, ραδιοφωνικός σταθμός του Ισραηλινού Στρατού.

The Israeli Air Force reportedly conducted a Training Exercise this Week in Coordination with the U.S. Military and Cypriot National Guard over the Island of Cyprus, which Simulated a Retaliatory Air Operation against Iran if a Large-Scale Attack by Iran and Iranian-Backed Groups… pic.twitter.com/QPQhKV1Tq0

— OSINTdefender (@sentdefender) April 11, 2024