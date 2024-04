Ένας αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «υπονομεύει» τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός μετά τον θάνατο τριών γιων και τεσσάρων εγγονών του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη βόρεια Γάζα.

Στην πιο σκληρή κριτική που έχει ασκήσει μέχρι στιγμής στον πόλεμο στη Γάζα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε στο Ισραήλ «απλά να κηρύξει κατάπαυση του πυρός», χαρακτηρίζοντας τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις ως «λάθος».

Τουλάχιστον 33.482 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 76.049 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ανέρχεται σε 1.139, ενώ δεκάδες κρατούνται ακόμη αιχμάλωτοι.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat στην κεντρική Γάζα, μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Οι επιδρομές προκάλεσαν επίσης «εκτεταμένες υλικές καταστροφές» στην περιοχή, σύμφωνα με το Wafa.

Επίσης, οικιστικά συγκροτήματα υπέστησαν ζημιές στην πόλη Ζάχρα, βόρεια του Νουσεϊράτ, από πυρά αρμάτων μάχης.

Οι τελευταίες ώρες ήταν πολύ έντονες, με περισσότερες επιβεβαιωμένες αναφορές για αεροπορικές επιθέσεις στην κεντρική περιοχή, κυρίως στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat και στην περιοχή Wadi Gaza.

Αυτές είναι οι περιοχές στις οποίες είχε ειδοποιηθεί ο κόσμος να απομακρυνθεί κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων αυτού του πολέμου.

Τουλάχιστον 126 νέες ισραηλινές στρατιώτισσες – το 40% του συνόλου όσων στρατολογήθηκαν αυτή την εβδομάδα – αρνούνται να αναλάβουν ρόλους ως αξιωματικοί επιτήρησης κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, αναφέρει ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet.

Πολλές από τις νεοσύλλεκτες επικαλέστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια μετά την απαγωγή πάνω από δώδεκα στρατιωτών επιτήρησης κοντά στα σύνορα κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Ynet.

Αυτός είναι ο τρίτος κατά σειρά γύρος προσλήψεων κατά τον οποίο μεγάλος αριθμός στρατιωτών αρνήθηκε να ενταχθεί στη μονάδα επιτήρησης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη των καμερών κοντά στη Γάζα και την κλήση στρατευμάτων για περιστατικά ασφαλείας, ανέφερε το Ynet.

Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι επίκειται επίθεση από το Ιράν ή τους πληρεξουσίους του σε ισραηλινό έδαφος εναντίον στρατιωτικών και κυβερνητικών στόχων, αναφέρει το Bloomberg News.

Επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές με γνώση των αμερικανικών και ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, αναφέρει ότι η πιθανή επίθεση «μπορεί να συμβεί τις επόμενες ημέρες», ενδεχομένως με τη χρήση πυραύλων υψηλής ακρίβειας.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε ύψιστο συναγερμό από την περασμένη εβδομάδα, όταν μια ύποπτη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε το ιρανικό προξενείο στη συριακή πρωτεύουσα, Δαμασκό, σκοτώνοντας επτά μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων δύο κορυφαίων στρατηγών. Η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να πάρει εκδίκηση για την επίθεση.

Το Ισραήλ και η Ινδονησία διεξάγουν συνομιλίες για την εξομάλυνση των μεταξύ τους σχέσεων τους τελευταίους τρεις μήνες, αναφέρει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet.

Το δημοσίευμα χωρίς πηγές αναφέρει ότι σε αντάλλαγμα για την εγκαθίδρυση σχέσεων με το Ισραήλ, η Ιερουσαλήμ θα σταματήσει να εμποδίζει την Ινδονησία να ενταχθεί στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τον οικονομικό οργανισμό που περιλαμβάνει σήμερα τις 38 κορυφαίες οικονομίες του κόσμου.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ΟΟΣΑ έχει επίσης εμπλακεί στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις γιοι και τέσσερα εγγόνια του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Shehab, που πρόσκειται στη Χαμάς.

Μιλώντας στο Αl Jazeera, ο ηγέτης της Χαμάς επιβεβαίωσε τη δολοφονία και είπε ότι οι νεκροί γιοι του είναι οι Χαζέμ, Αμρί και Μοχαμάντ.

