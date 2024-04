Η στιγμή που ο ηγέτης της Χαμάς μαθαίνει ότι σκοτώθηκαν οι γιοι και τα εγγόνια του

Τρεις από τους γιους και τέσσερα από τα εγγόνια του Ισμαήλ Χανίγιε, ηγέτη της Χαμάς, σκοτώθηκαν εχθές Τετάρτη (10/4) από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα.

Ο ίδιος ο Χανίγιε, λίγη ώρα μετά επιβεβαίωσε την τραγική είδηση στο Al Jazeera, αποκαλύπτοντας και τα ονόματα των τριών γιων του: Χαζέμ, Αμρί και Μοχαμάντ.

Παράλληλα, έχει κυκλοφορήσει βίντεο με τον ίδιο τη στιγμή που συνεργάτης του, σοκαρισμένος, τον ενημερώνει για το συμβάν.

This is how Ismail Haniye received the news of his sons’ martyrdom. The leader’s stance and his sons did not escape, they were martyred in Gaza! pic.twitter.com/8eLjWJn9n1

