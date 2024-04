Το ισραηλινό πρακτορείο ειδήσεων Walla, επικαλούμενο ανώτερους αξιωματούχους, αναφέρει ότι κανένας κορυφαίος πολιτικός ηγέτης δεν συμμετείχε στην απόφαση να πραγματοποιηθεί αεροπορική επιδρομή η οποία σκότωσε τρεις από τους γιους και τέσσερα εγγόνια του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε.

Το χτύπημα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σχεδιάστηκε από τον ισραηλινό στρατό και την υπηρεσία πληροφοριών Shin Bet, χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ή του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ.

Οι τρεις γιοι του Χανίγιε σκοτώθηκαν όχι λόγω της σχέσης τους με τον πατέρα τους, αλλά λόγω του ρόλου τους στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, αναφέρεται. Το δημοσίευμα δεν ανέφερε τίποτα ωστόσο για τα εγγόνια του, τρία κορίτσια και ένα αγόρι.

Ο αναλυτής Sultan Barakat δήλωσε προηγουμένως στο Al Jazeera ότι η δολοφονία των συγγενών του Χανίγιε «δεν συνέβη τυχαία» και μπορεί να είχε στόχο να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Τη δολοφονία των παιδιών του την επιβεβαίωσε και ο Χανίγιε, μιλώντας εχθές στο Al Jazeera, ενώ αποκάλυψε και τα ονόματα των τριών γιων του: Χαζέμ, Αμρί και Μοχαμάντ.

Σήμερα ήρθε στο φως βίντεο που τον δείχνει τη στιγμή που συνεργάτης του τον ενημερώνει για την θάνατο των παιδιών του.

This is how Ismail Haniye received the news of his sons’ martyrdom. The leader’s stance and his sons did not escape, they were martyred in Gaza! pic.twitter.com/8eLjWJn9n1

— Volkan Albistan 🇵🇸 (@valbistan) April 10, 2024