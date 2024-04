Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Κύπρο για «προσομοίωση επίθεσης στο Ιράν», μετέδωσε το ισραηλινό ραδιόφωνο, σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph.

🔴 Coordinated with the US military and Cypriot National Guard over Cyprus, the exercises involved practising long-range drills and an attack on a remote target, GLZ, the Israeli Army Radio station, said.

Σε συντονισμό με τον αμερικανικό στρατό και την κυπριακή Εθνική Φρουρά, οι ασκήσεις πάνω από την Κύπρο περιλάμβαναν μεγάλης εμβέλειας επιχειρήσεις και επίθεση σε απομακρυσμένο στόχο, μετέδωσε ο GLZ, ραδιοφωνικός σταθμός του Ισραηλινού Στρατού.

Στη διάρκεια των ασκήσεων, στις οποίες συμμετείχε τουλάχιστον μια μοίρα ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών, πραγματοποιήθηκε προσομείωση πλήγματος αντιποίνων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για επίθεση του Ιράν ή πληρεξουσίου του στο ισραηλινό έδαφος, ανέφερε ο OSINTdefender, ένας στρατιωτικός μπλόγκερ.

Ο ίδιος προσθέτει ότι τα ισραηλινά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από το Ισραήλ υποστηρίζονταν από τάνκερ εναέριου εφοδιασμού, και αντιμετώπισαν βομβαρδισμούς με πυραύλους μεγάλης εμβέλειας πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο και εναντίον στρατηγικών στόχων στην Κύπρο.

