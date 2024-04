Μετά τον Τζορτζ Φλόιντ, η υπόθεση του οποίου συντάραξε τις ΗΠΑ το 2022, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τον ρατσισμό και τις κοινωνικές διακρίσεις στη χώρα, ένα ανάλογο περιστατικό συνέβη την ίδια χρονιά στο Ντάλας, με έναν άνδρα να φωνάζει «δεν μπορώ να αναπνεύσω» την ώρα που αστυνομικοί τον κρατούσαν ακινητοποιημένο, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο άνδρας πέθανε υπό αστυνομική κράτηση σε νοσοκομείο του Ντάλας, αφού οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να του δώσουν νερό την ώρα που εκείνος τους παρακαλούσε, όπως έδειξε το υλικό από την κάμερα σώματος που δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα.

Το σοκαριστικό βίντεο δόθηκε μόλις τα τελευταία 24ωρα στη δημοσιότητα και καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του αφροαμερικανού που έχασε τη ζωή του στις 29 Νοεμβρίου 202, από αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη ενώ το σώμα του βρισκόταν σε ημιπρηνή θέση.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο ιατροδικαστής που είδε το βίντεο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες έφεραν ευθύνη για τον θάνατο του Νοτς.

Ωστόσο, αξιωματούχοι στο παρελθόν είχαν δηλώσει ότι η αιτία θανάτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί, ενώ και το ίδιο το νοσοκομείο όπου συνέβη το περιστατικό αρνιόταν για πολύ καιρό να δώσει στη δημοσιότητα το επίμαχο βίντεο αλλά και τα ονόματα των εμπλεκομένων αστυνομικών.

Το ανησυχητικό περιστατικό, το οποίο κρίθηκε ανθρωποκτονία, συνέβη αφού ο 41χρονος Κένεθ Νοτς είχε μεταφερθεί από την αστυνομία για αξιολόγηση της ψυχικής του υγείας στο Ιατρικό Κέντρο UT Southwestern Medical Center.

Texas man Kenneth Knotts is being touted as the next George Floyd after footage from 2022 has emerged showing him losing consciousness while in police custody. Why is this footage only coming out now? pic.twitter.com/H2OPVbkDCb

— Ian Miles Cheong (@stillgray) April 11, 2024