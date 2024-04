Ένας 19χρονος δρομέας με σύνδρομο Down ελπίζει να γράψει ιστορία ως το νεότερο άτομο που θα ολοκληρώσει ποτέ μαραθώνιο.

Ο Lloyd Martin, του οποίου η οικογένεια κατάγεται από το Κάρντιφ, θα τρέξει στον μαραθώνιο του Λονδίνου στις 21 Απριλίου με οδηγό τη μητέρα του Ceri Hooper, 54 ετών.

H oικογένεια έχει παράδοση στο τρέξιμο, καθώς η μητέρα Ceri έχει ολοκληρώσει τον μαραθώνιο του Λονδίνου τέσσερις φορές, ενώ έχει αγωνιστεί στη Βοστόνη και το Σικάγο. «Μου αρέσει πολύ να τρέχω με τη μαμά μου. Είναι μαραθωνοδρόμος. Την αγαπώ, είναι θρύλος», δηλώνει στο BBC News ο Lloyd, που από πάντα ήθελε να τρέξει τον απαιτητικό αυτό αγώνα. Τον περασμένο Νοέμβριο τού έγινε πρόταση να συμμετάσχει και για εκείνον υπήρχε μόνο μία απάντηση:

«Όλα είναι δυνατά και όχι μόνο για όσους έχουν σύνδρομο Down, οποιοσδήποτε μπορεί να τρέξει έναν μαραθώνιο».

19 year-old @SOGreatBritain athlete Lloyd Martin is bidding to become the youngest known person with Down Syndrome to complete the TCS London Marathon.

Good luck Lloyd!

Find out more 👇#WorldDownSyndromeDay

— TCS London Marathon (@LondonMarathon) March 21, 2024