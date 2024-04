Οι ιστορικές πλημμύρες που πλήττουν τις ρωσικές περιοχές των Ουραλίων και της δυτικής Σιβηρίας οδήγησαν τους κατοίκους της πόλης Ορσκ, της πλέον πληγείσας από αυτήν την καταστροφή άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες, να βγουν στους δρόμους της για να διαδηλώσουν.

Τις πλημμύρες προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με μια αύξηση των θερμοκρασιών, την τήξη του χιονιού και το λιώσιμο των χειμερινών πάγων που κάλυπταν τους ποταμούς.

Σήμερα το πρωί, το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 10.000 κατοικίες πλημμύρισαν.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων έχουν προς το παρόν πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Όρενμπουργκ, στα σύνορα με το Καζακστάν. Περισσότεροι από 6.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ανέφερε το υπουργείο σήμερα το απόγευμα.

Μεγάλο μέρος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της επαρχίας, του Ορσκ, πλημμύρισε μετά τη ρήξη το βράδυ της Παρασκευής ενός φράγματος, κοντά στον ποταμό Ουράλη.

Σε πλάνα που καταγράφηκαν διακρίνεται το κέντρο της πόλης και συνοικίες της να έχουν καλυφθεί από τα λασπόνερα, ενώ ορισμένα σπίτια έχουν πλημμυρίσει έως τη στέγη.

Σε αυτήν την πόλη με πληθυσμό 220.000 κατοίκους, ο κόσμος συγκεντρώθηκε σήμερα για να ζητήσει από τις αρχές να λογοδοτήσουν.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Orsk.ru δημοσίευσε ένα βίντεο όπου φαίνονται εκατοντάδες άνθρωποι να διαδηλώνουν μπροστά από το δημαρχείο.

Πριν από την κινητοποίηση, η περιφερειακή εισαγγελία είχε προειδοποιήσει για κάθε παράνομη συγκέντρωση, την ώρα που η κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται σε ισχύ, απειλώντας με δικαστικές διώξεις.

«Ντροπή! Ντροπή!», φώναζαν οι διαδηλωτές, σύμφωνα με ένα βίντεο που μετέδωσε το ρωσικό μέσο RBK, το οποίο έγραψε πως ορισμένοι διαδηλωτές αξίωναν την παραίτηση του δημάρχου.

Η περιφέρεια του Όρενμπουργκ υποσχέθηκε οικονομικές αποζημιώσεις στους πλημμυροπαθείς και ο κυβερνήτης Ντένις Πάσλερ συναντήθηκε στο Ορσκ με διαδηλωτές, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Πριν από τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε σήμερα ότι οι κάτοικοι των πλημμυρισμένων περιοχών «υπομένουν στωικά» αυτή τη δοκιμασία και ότι «οι τοπικές αρχές δεν διαμαρτύρονται».

Παρά το μέγεθος της καταστροφής, ανέφερε επίσης ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν προβλέπεται να επισκεφθεί την περιοχή.

Στο Ορσκ, εννέα άνθρωποι χρειάστηκε να νοσηλευτούν εξαιτίας των πλημμυρών και σχεδόν 100 μετέβησαν σε κέντρα υγείας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Υγείας.

A rally has started in Orsk – local residents complain about the local authorities for inaction during the big flood that has already flooded half of the city.

The protesters are chanting «Putin, help», «Shame! Shame! Shame!»

Police are trying to suppress the protest. pic.twitter.com/6bRzdVidLu

— NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2024