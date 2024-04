Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν χθες Δευτέρα την ολική έκλειψη Ηλίου (στη φωτογραφία της NASA/Keegan Barber via Reuters, επάνω, η έκλειψη Ηλίου όπως φαινόταν από το Τέξας).

Το μεξικανικό θέρετρο Μασατλάν στις ακτές του Ειρηνικού ήταν η πρώτη δημοφιλής τοποθεσία παρατήρησης του σπάνιου φαινομένου. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, φορώντας ειδικά γυαλιά.

View of the eclipse from orbit pic.twitter.com/2jQGNhPf2v

Πολλοί περίμεναν αναπαυτικά σε ξαπλώστρες, ενώ μια ορχήστρα έπαιζε τη μουσική από την κινηματογραφική ταινία «O Πόλεμος των Αστρων» («Star Wars»). Στην κορύφωση του φαινομένου, όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Η 43χρονη Λούρδες Κόρο ταξίδεψε 10 ώρες με το αυτοκίνητο για να φθάσει στο Μασατλάν, προκειμένου να είναι μεταξύ των πρώτων που θα παρατηρούσαν την εντυπωσιακή ηλιακή έκλειψη. «Η τελευταία που είχα δει ήταν σε ηλικία 9 ετών», είπε.

Follow, follow the Sun / And which way the wind blows / When this day is done 🎶

Today, April 8, 2024, the last total solar #eclipse until 2045 crossed North America. pic.twitter.com/YH618LeK1j

— NASA (@NASA) April 8, 2024