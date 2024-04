Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ αποκαλύπτει: Είναι η μυστηριώδης γυναίκα που έκανε σεξ για πρώτη φορά ο Χάρι;

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ απάντησε στις φήμες που την ήθελαν να είναι η γυναίκα που έκανε για πρώτη φορά σεξ ο πρίγκιπας Χάρι θέλοντας να βάλει τέλος στα σχόλια.

H ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Watch What Happens Live with Andy Cohen» δήλωσε συγκεκριμένα:«Ήταν Αγγλίδα. Ήταν μεγαλύτερη από μένα. Ήταν στο Γκλόστερσαϊρ. Και όλοι είπαν: Α, είναι η Ελίζαμπεθ. Ήταν παράλογο. Ήταν γελοίο».

Τελικά οι δύο τους έχουν συναντηθεί;

Η Χάρλεϊ τόνισε σε άλλο σημείο: «Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου». Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε για το «γρήγορο ξεφάντωμα» που είχε με μια πιο ώριμη κυρία στα αποκαλυπτικά απομνημονεύματά του με τίτλο «Spare» («Ρεζέρβα»).

Πώς ο Χάρι είχε περιγράψει τη σεξουαλική του περιπέτεια

«Άδοξο επεισόδιο», έγραψε χαρακτηριστικά. «Της άρεσαν τα άλογα, αρκετά, και με αντιμετώπιζε σαν νεαρό επιβήτορα. Γρήγορη βόλτα, μετά από την οποία μου έδωσε μια και με έστειλε στο καλό».

Ο Χάρι παραδέχτηκε ότι υπήρχαν τόσα «πολλά πράγματα που ήταν λάθος», ένα από τα οποία ήταν ότι «συνέβη σε ένα χωράφι πίσω από μια πολυσύχναστη παμπ. Προφανώς κάποιος μας είχε δει».