Το Μεξικό στέλνει στο Διεθνές Δικαστήριο την επέμβαση του Ισημερινού

Η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε πως πρόκειται να προσφύγει σήμερα Δευτέρα στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) της Χάγης, το κορυφαίο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ, μετά την επιδρομή της αστυνομίας του Ισημερινού στη μεξικανική πρεσβεία στο Κίτο, που προκάλεσε διακοπή των διμερών διπλωματικών σχέσεων και διεθνή κατακραυγή (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Το μεξικανικό διπλωματικό προσωπικό που υπηρετούσε στο Κίτο έφυγε από τον Ισημερινό χθες, δυο μέρες μετά την έφοδο της αστυνομίας για να συλληφθεί πρώην αντιπρόεδρος που είχε βρει άσυλο εκεί.

— 💚Alice no País das barbaridades 💛 (@Alicee_NoPais) April 6, 2024

🇲🇽 🗣️➖ México: A transferência do ex-vice-presidente do Equador Glas já está em andamento para a prisão de segurança máxima ‘La Roca’ em Guayaquil.

«Αύριο θα πάμε στο ΔΔ, όπου θα παρουσιάσουμε αυτή την αλγεινή υπόθεση», συνόψισε η επικεφαλής της μεξικανικής διπλωματίας Αλίσια Μπάρσενα υποδεχόμενη το μεξικανικό διπλωματικό προσωπικό που επαναπατρίστηκε από το Κίτο. «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτή την υπόθεση γρήγορα», πρόσθεσε.

Οι διπλωμάτες και τα μέλη των οικογενειών τους έφυγαν από το Κίτο με εμπορική πτήση συνοδεία ως το αεροδρόμιο των πρεσβευτών της Γερμανίας, του Παναμά, της Κούβας και της Ονδούρας, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ.

Η εισβολή, χωρίς πρόσφατο προηγούμενο σε διεθνές επίπεδο, αστυνομικών του Ισημερινού στην πρεσβεία του Μεξικού στο Κίτο για να συλλάβουν τον πρώην αντιπρόεδρο Χόρχε Γκλας, τον οποίο βαρύνουν κατηγορίες για διαφθορά και ο οποίος είχε προσφύγει στη διπλωματική αντιπροσωπεία, έφερε βροχή επικρίσεων από την Παρασκευή.

Αντιδρώντας, η μεξικανική κυβέρνηση διέκοψε τις σχέσεις της με τον Ισημερινό. Την μιμήθηκε αυτή της Νικαράγουας.

Την εισβολή καταδίκασαν όχι μόνο οι κυβερνήσεις της αριστεράς στη Λατινική Αμερική, από τη Βραζιλία ως τη Βενεζουέλα, περνώντας από τη Χιλή, αλλά ακόμη κι η κυβέρνηση της Αργεντινής του ακραίου φιλελεύθερου Χαβιέρ Μιλέι, καθώς και ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών, η Ευρωπαϊκή Ενωση και η Ισπανία.

«Θορυβημένος», ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έκρινε πως οποιαδήποτε παραβίαση διπλωματικών εγκαταστάσεων θέτει σε κίνδυνο τις «ομαλές διεθνείς σχέσεις», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του.

Οι ΗΠΑ, που καταδικάζουν «οποιαδήποτε παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης», παρότρυναν το Μεξικό και τον Ισημερινό να «επιλύσουν τις διαφορές τους τηρώντας τους διεθνείς κανόνες». Η σύμβαση του 1961 προβλέπει το «απαραβίαστο» των διπλωματικών αποστολών, τόνισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η πρόεδρος της Ονδούρας Σιομάρα Κάστρο, η οποία ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC), συγκάλεσε κατεπείγουσα συνεδρίαση σήμερα.

Ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Αρσε ανακοίνωσε πως η κυβέρνησή του ανακάλεσε τον πρεσβευτή από το Κίτο για διαβουλεύσεις και κάλεσε τον πρεσβευτή του Ισημερινού για να δώσει εξηγήσεις.

Ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εθνικής κυριαρχίας του Μεξικού», προσθέτοντας πως η χώρα του εννοεί να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ο Χόρχε Γκλας, 54 ετών, μετήχθη προχθές Σάββατο σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Γουαγιακίλ, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης του Ισημερινού εικονίζουν τον επικεφαλής της μεξικανικής διπλωματικής αποστολής, τον Ρομπέρτο Κανσέκο, να φωνάζει «είναι σκάνδαλο!», καταδιώκοντας οχήματα που βγαίνουν από την πρεσβεία του. Ακολουθεί συμπλοκή κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Κανσέκο πέφτει κάτω.

Equador violated the Mexican Embassy to extract former Vice President Jorge Glas

Mexico cut all diplomatic ties pic.twitter.com/zP9Z049juH

— What the media hides. (@narrative_hole) April 6, 2024