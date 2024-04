Εισβολή της αστυνομίας του Ισημερινού στην πρεσβεία του Μεξικό - Διέκοψαν διπλωματικές σχέσεις

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε τον πρώην αντιπρόεδρο Χόρχε Γκλας, ο οποίος ζήτησε και πήρε άσυλο στο Μεξικό, μετά από έφοδο στην πρεσβεία του Μεξικό στο Κίτο. Μεξικανοί διπλωμάτες τραυματίστηκαν και οι χώρες διέκοψαν τις σχέσεις τους. Ο Ισημερινός διάγει μια από τις πιο ταραχώδεις εποχές στην ιστορία του.

Το περιστατικό συνέβη εν μέσω επιδεινούμενης έντασης μεταξύ της Πόλης του Μεξικού και του Κίτο, γεγονός που οδήγησε στην απέλαση του Μεξικανού πρεσβευτή. Στις 9 Αυγούστου 2023, ο υποψήφιος πρόεδρος και δημοσιογράφος του ερευνητικού ρεπορτάζ, Φερνάντο Βιγιαβιτσένσιο δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην πρωτεύουσα του Ισημερινού, Κίτο. Οι κρατούμενοι εγκληματίες σκοτώθηκαν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια εξέγερσης στις φυλακές.

Ο πρόεδρος του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπεζ Ομπραδόρ υπενθύμισε το περιστατικό αυτό σε συνέντευξη Τύπου στις 3 Απριλίου (σ.σ. Ως μπηχτή στον Νομπόα) και δήλωσε ότι την παραμονή των εκλογών στο Εκουαδόρ πέρυσι, ένας υποψήφιος που είχε μιλήσει άσχημα για τον επικρατέστερο ανταγωνιστή του σκοτώθηκε ξαφνικά. Ο Ισημερινός κήρυξε την πρέσβειρα του Μεξικού Ρακέλ Σερούρ Σμέκε persona non grata. Η Πόλη του Μεξικού δήλωσε ότι δεν θα κάνει το ίδιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, την επόμενη ημέρα ο Λόπες Ομπραδόρ ανακοίνωσε σχέδια για την παροχή ασύλου στον Γκλας, ο οποίος υπέβαλε αίτηση στην πρεσβεία, και στη συνέχεια το μεξικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσημα την απόφαση αυτή. Ο Γκλας κατηγορείται για διαφθορά, ήταν στη φυλακή από το 2017 έως το 2022 και ζήτησε άσυλο στο Μεξικό τον Δεκέμβριο του 2023.

Έκτοτε παραμένει στην πρεσβεία του Μεξικού και η πόλη του Μεξικού αρνήθηκε να επιτρέψει στην αστυνομία του Ισημερινού να συλλάβει τον πολιτικό.

Το Κίτο ζήτησε την έκδοση του πρώην αντιπροέδρου, κατηγορώντας το Μεξικό ότι βοήθησε τον Γκλας να αποφύγει τη δικαιοσύνη.

Η αστυνομία του Ισημερινού εισήλθε με τη βία στην πρεσβεία του Μεξικού, όπου συνέλαβε τον Γκλας. Η αστυνομία εισήλθε στο έδαφος της διπλωματικής αποστολής με θωρακισμένα οχήματα, ενώ αρκετά άτομα σκαρφάλωσαν πάνω από τον φράχτη.

«Ο Γκλας επιβιβάστηκε σε ένα από τα οχήματα και απομακρύνθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση», δήλωσε ο Ρομπέρτο Κανσέκο, επιτετραμμένος του Μεξικού στο Κίτο. Οι αρχές του Ισημερινού επιβεβαίωσαν τη σύλληψη και ανακοίνωσαν ότι ο Γκλας μεταφέρθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού δήλωσε ότι αρκετοί διπλωμάτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης και χαρακτήρισε το περιστατικό ως «κατάφωρη παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις». Ο πρόεδρος του Μεξικού ανακοίνωσε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τον Ισημερινό. Ταυτόχρονα, οι αρχές του Ισημερινού δήλωσαν το δικαίωμα της χώρας να προστατεύει την εθνική κυριαρχία και το απαράδεκτο της παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.

