Oι προκλήσεις, τα εμπόδια και οι προοπτικές στη βιομηχανία της μόδας, εν μέσω πράσινης μετάβασης, τέθηκαν επί τάπητος στο διήμερο συνέδριο της ΕΣΕΕ, «Future of Retail 2024».

Παλιά έννοια η πράσινη μόδα

Η κ. Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξήγησε ότι «η πράσινη μόδα πρόκειται για μια παλιά έννοια», καθώς παλαιότερα οι άνθρωποι ήταν αναγκασμένοι να μην σπαταλούν τους όποιους πόρους διέθεταν. Ο όρος, φυσικά, προέκυψε πολύ αργότερα, κατά το Κίνημα των Χίπηδων στη δεκαετία του ’60 και του ’70 και αποτέλεσε «κομμάτι ενός ευρύτερου συνόλου για την προστασία και την αναγέννηση του περιβάλλοντος». Στη διάρκεια της πιο σύγχρονης ιστορίας της, η Ελλάδα, μια χώρα φτωχή, σταδιακά άλλαξε και απώλεσε τις πράσινες παραδόσεις της σε βαθμό που, στη δεκαετία του ’70, η επαναχρησιμοποίηση των όποιων αντικειμένων υπήρξε φαινόμενο πολύ σπάνιο.

Πράσινη συμφωνία

Προχωρώντας στο σήμερα, η κ. Φιόρη Ζαφειροπούλου, Head of Research Centre on Sustainable Fashion MSL AUEB, ιδρύτρια του Fashion Revolution Greece, SOFFA & Wear Your Origins αποκωδικοποίησε τους φορείς που συγκροτούν την αναδυόμενη «πράσινη συμφωνία»: τα κινήματα καταναλωτών και νέων, το κίνημα fashion revolution και, σταδιακά τα διάφορα brands που αύξησαν τη διαφάνειά τους και ανέπτυξαν στρατηγικές για βιώσιμα υφάσματα. Η αλλαγή επιταχύνεται και, παρά τις αντιδράσεις μερικών, «οι αντιστάσεις κάμπτονται». «Έχουμε ασκήσει πιέσεις για να αλλάξει η νομοθεσία στον τρόπο που παράγουμε και εισάγουμε τα ρούχα μας», σημείωσε.

Επάνοδος στην πράσινη ανάπτυξη

Ο κ. Μελέτης Καραμπίνης, Past General Director of HCIA and ELSEVIE, αναφέρθηκε στην πρόταση νόμου της Γαλλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την προσαρμογή της βιομηχανίας ρούχων στους κανόνες μιας πράσινης ανάπτυξης και της επανόδου της ΕΕ στην εμπροσθοφυλακή του χώρου. Όπως εξήγησε «Η πρόταση νόμου στη Γαλλία προσπαθεί να βάλει φρένο στους κανόνες εισαγωγών ειδών ένδυσης από μεγάλες πλατφόρμες, γιατί υπάρχουν παραγωγοί που δημιουργούν 7200 νέα δείγματα την ημέρα και αυτό προκαλεί εθισμό στον καταναλωτή».

«Να διεκδικήσουμε το made in Greece»

Η κ. Ορσαλία Παρθένη, ιδιοκτήτρια της Parthenis και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας, τόνισε: «Μέσα στον covid βρεθήκαμε ορισμένοι άνθρωποι και είπαμε να φτιάξουμε και πάλι την Ένωση Σχεδιαστών Μόδας. Όταν μοιραζόμαστε τα προβλήματα μπορούμε να βοηθηθούμε και επίσης όταν διεκδικούμε πράγματα ομαδικά είναι πιο πιθανό να το κερδίσουμε. Η μόδα θα πρέπει να διεκδικήσει ένα πιο έντονο brand, αυτό το “made in Greece”, όπως το “made in Italy”, κάτι που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει. Ο οίκος Παρθένης είναι ως προς αυτό ένα καλό παράδειγμα, ένα αυθεντικό brand υψηλής ποιότητας, αναγνωρίσιμο», σημείωσε.

Κοσμήματα από γενιά σε γενιά

Ο κ. Αρίων Σπυρίδης, Production Manager, Minas Designs, σημείωσε «Βλέπεις ένα κόσμημα και ξέρεις ότι είναι Minas και αυτό είναι το σημαντικό. Η ποιότητα είναι το παν για εμάς, δεν την θυσιάζουμε ποτέ». Ανέφερε πως αυτό το κατάφερε δίνοντας απόλυτη έμφαση στην ποιότητα, στη διαγενεακή αξία: «Επιδιώκω τα κοσμήματά μου να περνούν από γενιά σε γενιά όπως “τα Rolex”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα συμπεράσματα της συζήτησής τους συγκαταλέγονται τα εξής:

Η παραγωγή στην Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του κόστους και της δυσκολίας στην εύρεση ειδικευμένων τεχνιτών, κάτι που απασχολεί και τις δύο επιχειρήσεις.

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι κρίσιμη, ιδίως σε προϊόντα που είναι ευάλωτα σε αντιγραφή και απομίμηση.

Παρά τις προκλήσεις, και τα δύο brands αισιοδοξούν όσον αφορά το μέλλον της μόδας και των κοσμημάτων εντός και εκτός Ελλάδας, ενισχύοντας τις προοπτικές για την τρίτη γενιά στη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΟΤ