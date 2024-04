Ποιες εταιρείες αύξησαν εντυπωσιακά την αξία τους στη Wall Street το Μάρτιο

Οι μικρές περιφερειακές τράπεζες κυριαρχούν στην κορυφή της ετήσιας λίστας του Forbes με τις καλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, ακόμα και μετά την αναταραχή του περασμένου έτους, ενώ η JPMorgan είναι η μοναδική τράπεζα τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις κορυφαίες 100.

Η χρεοκοπία της Silicon Valley Bank και άλλων αντίστοιχων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η First Republic Bank, άφησαν το αποτύπωμά τους στο 2023, καθιστώντας τη χρονιά την πιο ταραχώδη για τον τραπεζικό κλάδο από την κρίση του 2008.

Δεν αντιμετώπισαν, όμως, τα ίδια προβλήματα όλες οι περιφερειακές τράπεζες.

Η City Holding, η μητρική της City National Bank της Δυτικής Βιρτζίνια, με περιουσιακά στοιχεία 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εδρεύει στην πρωτεύουσα του Τσάρλεστον, σε μια περιοχή γνωστή για τον άνθρακα. Η Δυτική Βιρτζίνια είναι μια πολιτεία της οποίας ο πληθυσμός των 1,8 εκατομμυρίων κατοίκων μειώνεται, αλλά ο πρόεδρος και CEO της, Skip Hageboeck το βλέπει αυτό ως πλεονέκτημα, παρά ως μειονέκτημα, επισημαίνει το Forbes. Και αυτό γιατί ακριβώς εξαιτίας του μειούμενου πληθυσμού, ο ανταγωνισμός με άλλες τράπεζες δεν είναι μεγάλος. Οι μεγάλες τράπεζες δεν επανεπενδύουν πολλά στη Δυτική Βιρτζίνια και στις γύρω πόλεις για να κερδίσουν πελάτες και η City National έχει αυξήσει σταθερά το μερίδιο αγοράς της. Χάρη στην εστίασή της κυρίως στη λιανική τραπεζική παρά στην παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, μόνο 894 εκατομμύρια δολάρια από τα 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια (17,5%) σε καταθέσεις είναι ανασφάλιστα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναφορά κλήσεων, σε σύγκριση με το 41% των συνολικών καταθέσεων σε όλες τις τράπεζες των ΗΠΑ.

«Έχουμε από τις χαμηλότερες ανασφάλιστες καταθέσεις στον κλάδο, επομένως δεν είχαμε καθόλου προβλήματα», λέει ο Hageboeck, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την κατάρρευση της SVB. «Οι πελάτες μας ως επί το πλείστον δεν ρώτησαν και δεν τους ένοιαζε».

Η μετοχή της City National ανέβηκε κατά 18% το 2023, κάνοντας τη διαφορά προς τις περισσότερες μικρές τράπεζες, και η ισχυρή οικονομική της απόδοση την τοποθετεί στην πρώτη θέση της 15ης λίστας του Forbes με τις Καλύτερες Τράπεζες της Αμερικής.

Για τη σύνταξη της λίστας, το Forbes ανέλυσε τις 200 μεγαλύτερες (ανά περιουσιακά στοιχεία) τράπεζες των ΗΠΑ που βρίσκονται στο χρηματιστήριο και κατέταξε τις κορυφαίες 100 με βάση 11 μετρήσεις που αφορούν την πιστωτική ποιότητα, την κερδοφορία και, για πρώτη φορά, την απόδοση των μετοχών 52 εβδομάδων.

Η City National κατατάσσεται στις 20 κορυφαίες σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες.

Οι υπόλοιπες τράπεζες στην πρώτη πεντάδα της λίστας είναι η Westamerica Bancorp. της Καλιφόρνια, η International Bancshares με έδρα το Τέξας, η Bank First με έδρα το Ουισκόνσιν και η HBT Financial του Ιλινόις. Η International Bancshares, η μητρική εταιρεία της International Bank of Commerce, η οποία έχει 166 υποκαταστήματα στο Τέξας και στην Οκλαχόμα, είναι η μεγαλύτερη του ομίλου, με περιουσιακά στοιχεία 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παντού μια JPMorgan

Ενώ οι μικρές τράπεζες κυριαρχούν στην κορυφή της λίστας, η JPMorgan 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται στην 26η θέση, ένα σημαντικό άλμα από την 70η θέση πέρυσι. Η ετήσια αύξηση της τιμής της μετοχής της κατά 48% ήταν στην πρώτη δεκάδα μεταξύ όλων των τραπεζών και ήταν επίσης μεταξύ των καλύτερων με αναλογία κεφαλαίου βάσει κινδύνου 17,7%, που συγκρίνει το συνολικό κεφάλαιο με τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού και 15% αναλογία CET1. Οι άλλες τράπεζες τρισεκατομμυρίων δολαρίων –Bank of America, Citigroup και Wells Fargo– απέτυχαν όλες να ενταχθούν στη λίστα με τις 100 καλύτερες τράπεζες της Αμερικής.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ρεκόρ 89 δισεκατομμυρίων δολαρίων της JPMorgan το 2023 αυξήθηκαν κατά 34% από 66,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, με τα επιτόκια να παραμένουν πάνω από 5%, ενώ η τράπεζα προβλέπει περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Ένα άλλο όφελος για τον ισολογισμό της JPMorgan ήταν η εξαγορά της First Republic Bank και οι καταθέσεις 92 δισεκατομμυρίων δολαρίων έναντι τιμήματος 10,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η JPMorgan δεν είναι η μόνη τράπεζα που επωφελείται από τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη λαίλαπα του περασμένου έτους. Η First Citizens Bank εξαγόρασε την Silicon Valley Bank τον περασμένο Μάρτιο, λαμβάνοντας περιουσιακά στοιχεία 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων και οι μέτοχοί της συνέχισαν να ανταμείβονται γενναιόδωρα με 186% ετήσια απόδοση έως τις 18 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, η καλύτερη μεταξύ όλων των τραπεζών που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Σύμφωνα με την FDIC, πέντε τράπεζες απέτυχαν το 2023 μετά από χρόνια κατά τα οποία συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα και τα 532 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρεοκοπημένα περιουσιακά στοιχεία ήταν τα περισσότερα που καταγράφηκαν ποτέ σε ένα μόνο έτος.

Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν ενδημικά προβλήματα ποιότητας περιουσιακών στοιχείων, ο κλάδος εμφανίζει αρκετά καλά στοιχεία υγείας. Περίπου το 95% των ασφαλισμένων στο FDIC τραπεζών είναι κερδοφόρες και τα καθαρά έσοδα 256,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων του κλάδου το 2023 ήταν μειωμένα μόλις 2,3% από το προηγούμενο έτος.

Όσον αφορά τις μεγαλύτερες τράπεζες, παρά τους χαμηλούς βαθμούς στις χρηματοοικονομικές μετρήσεις, όπως το καθαρό περιθώριο επιτοκίου και οι καθαρές χρεώσεις που τις κράτησαν εκτός λίστας, η Bank of America, η Citigroup και η Wells Fargo απέδωσαν η καθεμία περισσότερο από 20% για τους μετόχους το 2023.

Πηγή: ΟΤ