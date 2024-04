ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις οι προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα το Μάρτιο

Περισσότερο του αναμενόμενου αυξήθηκαν οι προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα το Μάρτιο στις ΗΠΑ στέλνοντας σήμα ότι η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή.

Οι προσλήψεις αυξήθηκαν κατά 184.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, περισσότερες από τον περασμένο Ιούλιο, μετά από ανοδική αναθεώρηση κατά 155.000 τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την έκθεση της ADP Employment την Τετάρτη.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέρα θα αυξηθεί κατά 148.000 τον περασμένο μήνα σε σύγκριση με τις 140.000 που είχαν αναφερθεί προηγουμένως τον Φεβρουάριο.

Οι μισθοί των εργαζομένων που παραμένουν στην εργασία τους αυξήθηκαν κατά 5,1% σε ετήσια βάση, μετά από παρόμοια αύξηση τον Φεβρουάριο.

