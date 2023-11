ΗΠΑ: Αυξήθηκαν και στον Σεπτέμβριο οι κενές θέσεις εργασίας

Αύξηση παρουσίασαν οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχιζόμενη στενότητα της αγοράς εργασίας που στηρίζει την οικονομία και θεωρείται ως ένας σημαντικός παράγοντας που θα οδηγήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να διατηρεί τα επιτόκια υψηλότερα για μεγάλο χρονικό διάστημα για να περιορίσει τη ζήτηση.

Σύμφωνα με την έκθεση JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) του υπουργείου Εργασίας οι απολύσεις μειώθηκαν σε χαμηλό εννέα μηνών. Υπήρχαν 1,50 κενές θέσεις εργασίας για κάθε άνεργο τον Σεπτέμβριο, ελαφρώς αυξημένες από 1,49 τον Αύγουστο και πολύ πάνω από την προ της πανδημίας αναλογία του 1,2.

Οι κενές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 56.000 σε 9,553 εκατ. την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου. Τα στοιχεία για τον Αύγουστο αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω και έδειξαν 9,497 εκατομμύρια ανοιχτές θέσεις εργασίας αντί για 9,610 εκατ. που είχαν αναφερθεί προηγουμένως. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει 9,250 εκατ. θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο.

Number of job openings, hires, and total separations change little in September https://t.co/1SRAm0teYe #JOLTS #BLSdata

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) November 1, 2023