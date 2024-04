Μονογαμία ή πολυσυντροφικότητα; Η Γκουίνεθ Πάλτροου απαντά χωρίς να κρίνει

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μοιράζεται τις σκέψεις της σχετικά με τις πολυσυντροφικές σχέσεις.

Κατά τη διάρκεια ενός Ask Me Anything (AMA) Q&A στο Instagram Story της την Παρασκευή, η ηθοποιός και ιδρύτρια του Goop, 51 ετών, ρωτήθηκε από έναν ακόλουθο: «Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις μια πολυσυντροφική-σχέση;».

«Όχι, ευχαριστώ!», έγραψε η Πάλτροου ως απάντηση, προσθέτοντας: «Δεν είναι για μένα, όμως δεν κρίνω. Είμαι ένα μονογαμικό κορίτσι».

Σύμφωνα με το Healthline, η πολυγαμία είναι «ένα μη μονογαμικό στυλ σχέσης όπου οι άνθρωποι συμφωνούν αμοιβαία να έχουν πολλαπλές σεξουαλικές ή ρομαντικές σχέσεις».

Η Πάλτροου παντρεύτηκε τον σύζυγό της Μπραντ Φάλτσακ το 2018. Μαζί με τον πρώην σύζυγό της Κρις Μάρτιν, με τον οποίο χώρισε το 2014, έχει δύο παιδιά, την Apple, 19 ετών, και τον Moses, 17 ετών.

Πριν παντρευτεί τον Μάρτιν, 47 ετών, η ηθοποιός είχε αρκετές σχέσεις με διασημότητες, μεταξύ των οποίων μία με τον Μπραντ Πιτ στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μία άλλη με τον Μπεν Άφλεκ χρόνια αργότερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Η βραβευμένη με Όσκαρ και ο 53χρονος Φάλτσακ, ο οποίος είναι τηλεοπτικός σεναριογράφος και παραγωγός, γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στο πλατό του Glee το 2010. Άρχισαν να βγαίνουν τον Αύγουστο του 2014, πριν δημοσιοποιήσουν το ειδύλλιό τους τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2017 και ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2018. Ο Φάλτσακ κάνει πλέον τακτικές εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Πάλτροου, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάρτησης στο Instagram Story στις 20 Μαρτίου, στην οποία μοιράστηκε μια φωτογραφία του χωρίς μπλούζα.

Στο στιγμιότυπο, ο χαμογελαστός Φάλτσακ κοίταζε προς την κάμερα καθώς περνούσε από μια πόρτα χωρίς πουκάμισο, γεγονός που έλαβε ένα κολακευτικό σχόλιο από τη σύζυγο του.

«Φωτογραφία ευεξίας, σωστά;» έγραψε η Πάλτροου στη λεζάντα της.

Η ηθοποιός έδειξε επίσης την αγάπη της για τον σύζυγό της όταν γιόρτασε τα 53α γενέθλιά του την 1η Μαρτίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

«Χρόνια πολλά @bradfalchuk», έγραψε σε λεζάντα στο Instagram μαζί με μια φωτογραφία της ίδιας και του συζύγου της σε μια παραλία μαζί. «Είσαι τα πάντα για μένα».

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Πάλτροου σε συνέντευξή της στο Bustle ανέφερε για τον σύζυγο της, Μπραντ Φάλτσακ: «Αγαπώ τον σύζυγό μου τόσο πολύ, οπότε αυτό πραγματικά έχει αλλάξει τα πράγματα για μένα», είπε όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται απελευθερωμένη από το ανδρικό βλέμμα όσο μεγαλώνει. «Πιθανότατα δεν μπαίνω σε ένα δωμάτιο με τον τρόπο που έμπαινα κάποτε εξαιτίας αυτού».

*Με πληροφορίες από Huffpost & People | Kεντρική φωτογραφία θέματος: MARIO ANZUONI | REUTERS