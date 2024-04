Ο «παλμός» της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου θα χτυπήσει και φέτος στους Δελφούς από την Τετάρτη 5 Απριλίου μέχρι το Σάββατο 13 Απριλίου και φέτος, όπου θα πραγματοποιηθεί για ένατη συνεχή χρονιά το Οικονομικό Forum των Δελφών (Delhi Economic Forum).

Με κεντρικό τίτλο «Η Μεγάλη Μετάβαση», στο forum θα παραβρεθούν κορυφαίες προσωπικότητες από την εγχώρια και διεθνή πολιτική, οικονομική και επιχειρηματική σκηνή και θα συζητήσουν για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν σήμερα την παγκόσμια κοινότητα.

Οι συμμετέχοντες

Συνολικά φέτος το παρόν στους Δελφούς θα δώσουν περίπου 2.500 σύνεδροι, εκ των οποίων περίπου 600 ομιλητές θα προέρχονται από το εξωτερικό. Συμμετοχή στο συνέδριο θα έχει σύσσωμη η κυβέρνηση, με την παρουσία κορυφαίων υπουργών ενώ για πρώτη φορά θα απουσιάζει ο πρωθυπουργός λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα εκπροσωπηθούν για πρώτη φορά από τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα ενώ το παρόν θα δώσει και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Το συνέδριο θα «ανοίξει» η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Τι ανέφερε ο Συμεών Τσομώκος στο in

«Φέτος είμαστε περισσότερο ευχαριστημένοι γιατί γίνεται περισσότερο διεθνές. Κάτι που σκεφτήκαμε από τη πρώτη στιγμή. Φέρνουμε πολύ μεγάλη γνώση μέσα στην χώρα. Έχουμε συνεργασία με όλα τα μεγάλα ινστιτούτα γνώσης από την Αμερική, την Κίνα, την Ινδία την Ευρώπη», δηλώνει μιλώντας στο in.gr ο ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος.

Και έσπευσε να προσθέσει: «κάθε χρόνο προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι. Κάθε φορά είναι η πρώτη φορά…. Ελπίζω πως θα χαρούμε πολύ το επόμενο Σάββατο που θα τελειώσει το Συνέδριο».

Κληθείς να απαντήσει για το μήνυμα που θα ήθελε να μεταδοθεί, ο κ. Τσομώκος σημείωσε πως «η Ελλάδα πραγματικά μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό χώρο για τη διεθνή σκέψη και να δοθούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας».





Τι ανέφερε ο Γιάννης Θωμάτος στο in

Ο αντιπρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Γιάννης Θωμάτος σχολιάζοντας στο in.gr για την συμβολή του Φόρουμ ανέφερε πως «φιλοξενώντας τους μεγάλους ομίλους και στις συζητήσεις που γίνονται δημιουργούνται οι συνθήκες για συμφωνίες.





Το πρόγραμμα

To πρόγραμμα διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τα σημαντικότερα ελληνικά και διεθνή think tanks και ιδρύματα. 30 δεξαμενές σκέψης και παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί, από 70 χώρες, 800 ομιλητές σε περισσότερες από 25 θεματικές, προσδίδουν και στο φετινό 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών γεωγραφικό πλουραλισμό, θεματική ποικιλία και μία αληθινά διεθνή ματιά στα σύγχρονα ζητήματα.

Ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμοί

Ξεχωρίζουν τα κορυφαία αμερικανικά ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμοί Atlantic Council, Rand Corporation και Hellenic American Leadership Council, τα βρετανικά Chatham House και London School of Economics, τα ευρωπαϊκά European University Institute, με έδρα τη Φλωρεντία, Konrad Adenauer Foundation με έδρα την Γερμανία και Centre for European Policy Studies, με έδρα τις Βρυξέλλες, αλλά και μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί όπως το Organization for Economic Co-operation and Development(OECD), World Bank, DG Reform, European Investment Investment Bank, το North Atlantic Treaty Organization (NATO), το The European House – Ambrosetti, το Observer Research Foundation – Raisina Dialogue από την Ινδία, το Wilfried Martens Centre for European Studies από το Βέλγιο, το Finish Institute of International Affairs από τη Φινλανδία και τα ευρωπαϊκάEuropa Nostra & European Heritage Hub, με έδρες σε Χάγη και Βρυξέλλες.

Οι ομιλητές

Στο Φόρουμ αναμένεται, επίσης, να μιλήσουν μερικοί από τους κορυφαίους διανοητές και επιδραστικότερους αναλυτές των διεθνών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων όπως οι πρώην στρατηγοί David H. Petraeus και Ben Hodges του Αμερικανικού Στρατού, ο διαπρεπής ιστορικός Niall Ferguson, o Senior Fellow της επιδραστικής Αμερικανικής δεξαμενής σκέψης, Robert Kagan,καθηγητής στα Πανεπιστήμια Στάνφορντ και Χάρβαρντ.

Η βραβευμένη με Πούλιτζερ δημοσιογράφος και συγγραφέας Anne Applebaum, ο γεωπολιτικός αναλυτής Robert D. Kaplan, ο αντιπρόεδρος της BlackRock Philipp Hildebrand, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Rolf Strauch, ο στρατηγός, πρώην επικεφαλής της Mossad και πρώην προσωπάρχης του πρωθυπουργού του Ισραήλ Ehud Barak Danny Yatom, η πρόεδρος του Emirates Policy CenterEbtesam Al Ketbi, o ιδρυτής και πρόεδρος τουCentre for Liberal Strategies στη Βουλγαρία Ivan Krastev, η Annet Aris, αντιπρόεδρος του συμβουλίου της ASML και καθηγήτρια στρατηγικής στο INSEAD, o Ian Brzezinski, Senior Fellow του Atlantic Council των ΗΠΑ, ο Rainer Rudolph, αντιπρόεδρος του Munich Security Conference και πολλοί ακόμη.

Η ατζέντα των συζητήσεων

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εξελίξεις στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Γάζα και τις αμερικάνικες εκλογές, στην παγκόσμια οικονομία, στην τεχνολογία και στην κλιματική κρίση αλλά και ζητήματα που απασχολούν την ελληνική πραγματικότητα, όπως οι μεταρρυθμίσεις, τα ελληνοτουρκικά, το δημογραφικό, τον Οικουμενικό Ελληνισμό και το Κυπριακό.

Η Ελληνική Ναυτιλία θα έχει περίοπτη θέση, με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού να αναφέρεται στα θέματα που απασχολούν την παγκόσμια ναυτιλία και τον καταλυτικό ρόλο των Ελλήνων εφοπλιστών στο θαλάσσιο εμπόριο.

«Ο κόσμος αλλάζει ριζικά σε πολλά επίπεδα, από την οικονομία, την τεχνολογία και την γεωπολιτική. Ο τίτλος του συνεδρίου απεικονίζει τις αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο ιδρυτής και πρόεδρος του Delphi Forum, Συμεών Τσομώκος θέλοντας να καταδείξει τη σημασία και τη συγκυρία που πραγματοποιείται το φετινό συνέδριο από το βήμα του συνεδρίου.

Συνεργασία με ΝΑΤΟ και επέκταση στο εξωτερικό

Για πρώτη φορά, το Delphi Forum συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ και διοργανώνει κλειστή εκδήλωση για τα θέματα της Ευρωατλαντικής συμμαχίας. «Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ εντάσσεται στις προσπάθειες διεθνοποίησης του συνεδρίου, και διεύρυνσης του διεθνούς δικτύου μας με τους θεσμούς», ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Delphi Forum, Γιάννης Θωμάτος από το βήμα της εκδήλωσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σχεδιάζεται επίσης να επεκταθούν οι εκδηλώσεις που διοργανώνει το Οικονομικό Forum των Δελφών εκτός Ελλάδας μετά την Ουάσιγκτον, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Λονδίνο και το Τορόντο σε δυο νέες πόλεις του εξωτερικού.

Σύμφωνο για τις κλιματικές καταστροφές

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών θα υπογραφεί επίσης και Μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ελληνικού Δημοσίου για την αντιμετώπιση των κλιματικών καταστροφών.

Ο κ. Τσομώκος αναφέρθηκε και στα οικονομικά του Forum, λέγοντας πως δεν έχει πάρει ούτε μια δραχμή από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ τόνισε ότι έχουν τη μεγάλη τιμή να τους εμπιστεύονται και να τους στηρίζουν οι εταιρείες.