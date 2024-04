Ισχυροί άνεμοι που έφτασαν τα 70 μίλια/ώρα έπληξαν το χιονοδρομικό κέντρο Breuil Cervinia στην Ιταλία, την περασμένη Πέμπτη, με αποτέλεσμα ορισμένοι σκιέρ που βρίσκονταν εκείνη την ώρα επάνω στα λιφτ να ζήσουν τον απόλυτο τρόμο.

Ο Barnaby Dunning, ένας έμπειρος σκιέρ ήταν ανάμεσα σε αυτούς και μίλησε για την τρομακτική εμπειρία του στο ABC News ενώ αποκάλυψε πως δεν ήταν λίγες οι φορές που σκέφτηκε πως θα και εκείνος και η φίλη του η Stephanie θα πεθάνουν.

«Δεν ήξερα καν ότι τα λιφτ θα μπορούσαν να περιστρέφονται με τον τρόπο που περιστρέφονταν», δήλωσε ο Dunning. Επιπλέον είπε πως είχαν παρατηρήσει μια σημαντική αλλαγή στον καιρό την ώρα που ανέβαιναν στο λιφτ.

«Ο άνεμος είχε δυναμώσει και γινόταν αρκετά ισχυρός. Δεν μπορούσες να δεις πολλά πράγματα μπροστά σου…» θυμάται ο ίδιος.

Ο Dunning είπε ότι πίστευε ότι το λιφτ θα μπορούσε να τους μεταφέρει και τους δύο σε ασφαλές μέρος, αλλά οι συνθήκες του ανέμου είχαν φτάσει τα 70 μίλια την ώρα τη στιγμή που βρίσκονταν στον αναβατήρα, μια διαδρομή που διήρκεσε 40 λεπτά.

«Υπήρξαν πολλές στιγμές απόλυτου πανικού και φόβου» είπε.

«Είναι κυριολεκτικά σαν να βρίσκεσαι μέσα σε ένα πλυντήριο ρούχων, υποθέτω», πρόσθεσε. «Σε πέταγε προς κάθε σημείο» περιέγραψε.

SCARY: Chair lifts at an Italian Ski Resort in the Swiss Alps can be seen rocking back and forth with at least two people onboard after experiencing a sudden gust of wind.

The incident occurred at the Cervino

Ski Paradise in Breuil-Cervinia, Italy, with winds reaching up to 70… pic.twitter.com/HBIpDabj4p

— RedWave Press (@RedWave_Press) April 2, 2024