Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκαν σήμερα από χιονοστιβάδα κοντά στο Τσερμάτ, ένα από τα δημοφιλέστερα θέρετρα της Ελβετίας το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις του σκι και των χειμερινών σπορ.

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση του καντονιού του Βαλέ, η χιονοστιβάδα σημειώθηκε το απόγευμα σε περιοχή εκτός πίστας, στο Ρίφελμπεργκ. Είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστεί άλλος ένας, ανακοίνωσε.

Three Killed, One Injured in Avalanche near Swiss Alpine Ski Resort Zermatt

Έντονες χιονοπτώσεις και πολύ ισχυροί άνεμοι είχαν υποχρεώσει τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο πρόκλησης χιονοστιβάδων σε περιοχές των ελβετικών Άλπεων.

Avalanche at Zermatt ski resort in Switzerland kills three people.

Authorities warn there could be more deaths as strong winds and heavy snowfall continues.#Avalanche#SwitzerlandAvalanche pic.twitter.com/4GSJeaswm6

