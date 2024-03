Youtuber πήγε να πάρει συνέντευξη από τον αρχιγκάνγκστερ της Αϊτής και τον πήραν όμηρο

Ο YouTuber YourFellowArab, ο οποίος πήγε να πάρει συνέντευξη από τον διαβόητο Τζίμι – Barbecue- Τσεριζιέ, (σ.σ. Με το παρατσούκλι του να μην είναι τυχαίο) φέρεται να απήχθη στην Αϊτή για λύτρα 600 χιλιάδων δολαρίων. Πήγε μαζί με ντόπιο fixer, προσπαθώντας να πάρει συνέντευξη από τον αρχηγό της μεγαλύτερης συμμορίας της πολύπαθης χώρας.

Ο Αμερικανός YouTuber Άντσον Πιέρ Μααλούφ, ευρέως γνωστός ως YourFellowArab ή Άραβας, έπεσε θύμα απαγωγής στην Αϊτή από μία από τις συμμορίες που γίνονται de facto κυρίαρχοι της.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο YouTuber με έδρα τη Τζόρτζια είχε ταξιδέψει στη χώρα που πλήττεται από τη βία για να πάρει συνέντευξη από τον πιο διαβόητο αρχηγό της συμμορίας της χώρας, τον Jimmy «Barbecue» Cherizier. Ωστόσο, μόλις 24 ώρες μετά την άφιξή του στην Αϊτή, ο Μααλούφ και ένας fixer από την Αϊτή συνελήφθησαν από μέλη της συμμορίας 400 Mawozo στις 14 Μαρτίου.

I’ve been released. Glory be to God. Christ is King.

Σύμφωνα με την The Post, ο YouTuber κρατούνταν για λύτρα 600.000 δολαρίων και παρόλο που έχουν ήδη καταβληθεί 40.000 δολάρια, οι απαγωγείς συνεχίζουν να απαιτούν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση του Μααλούφ. Ο Μααλούφ έχει πάνω από 1,4 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube. Είναι διάσημος για την εξερεύνηση επικίνδυνων τόπων που είναι έρημοι από τουρισμό.

Καθώς η είδηση της εξαφάνισής του εξαπλώθηκε στο διαδίκτυο, ο συνάδελφός του streamer Lalem επιβεβαίωσε ότι ο φίλος του είχε πέσει θύμα ομηρίας. «Προσπάθησα να το κρατήσω μυστικό για δύο εβδομάδες, αλλά τώρα βγαίνει παντού», έγραψε ο Lalem στο X. «Ναι, ο Άραβας έχει απαχθεί στην Αϊτή και προσπαθούμε να τον βγάλουμε έξω», πρόσθεσε.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Lalem μοιράστηκε επίσης το τελευταίο βίντεο που δημοσίευσε στο διαδίκτυο ο κ. Maalouf. Το κλιπ έδειχνε τον YouTuber σε ένα ξενοδοχείο στην Αϊτή. Στο βίντεο ανέφερε ότι ο ίδιος και η ομάδα του σκόπευαν να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, αλλά έπρεπε να περιμένουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες για να φτάσουν στο φως του ήλιου. Σημείωσε επίσης ότι το Πορτ-ο-Πρενς «διοικείται πλήρως από συμμορίες» και παρόλο που είχαν εξασφαλίσει ασφαλή διέλευση, «αρκεί ένα ηλίθιο μέλος συμμορίας που κρατάει ένα AK-47 για να πάει κάτι στραβά».

This is the last video he recorded before he got kidnapped, if you have his number pls don’t text him while he’s in there for safety reasons. 🙏 https://t.co/JJ7y1uVjGA

Μέχρι την Παρασκευή, ένας άλλος YouTuber, ο Μάιλς -Lord Miles- Ρουτλεντζ, ισχυρίστηκε ότι μίλησε με τον απαχθέντα streamer. Σε μια σειρά από tweets, ο Ρούτλεντζ είπε ότι ο Μααλούφ ταξίδευε με έναν fixer ονόματι Σον Ρούμπενς Ζαν Σάκρα, ο οποίος επίσης απήχθη. «Ο Άραβας κρατείται σε ένα κλουβί σε ένα μέρος στα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς», ανέφερε.

«Ο Άραβας έχει δηλώσει ότι παρά τις δυσκολίες, θα βγει με ένα σπουδαίο βίντεο μετά από αυτό, και θα πρέπει να βγει σε λίγο καιρό. Στον Σον προσφέρθηκε στην πραγματικότητα να τον αφήσουν να φύγει, αλλά είναι σπουδαίο παιδί και δεν θέλει να αφήσει τον Arab μόνο του, οπότε αποφάσισε να μείνει», πρόσθεσε ο Ρουτλεντζ.

Ο Ρουτλεντζ επέκρινε επίσης την κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποτυχία τους να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση του Μααλούφ. Είπε ότι ήταν «πολύ επιφυλακτικοί στο να βοηθήσουν, παρόλο που ο Άραβας είναι πολίτης των ΗΠΑ».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε στην The Post ότι είναι «ενήμερο για αναφορές σχετικά με την απαγωγή ενός Αμερικανού πολίτη στην Αϊτή», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και οι πρεσβείες και τα προξενεία μας στο εξωτερικό δεν έχουν υψηλότερη προτεραιότητα από την ασφάλεια και την προστασία των Αμερικανών πολιτών στο εξωτερικό. Επαναλαμβάνουμε το μήνυμά μας προς τους πολίτες των ΗΠΑ: Μην ταξιδεύετε στην Αϊτή», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Πληροφοριακά, οδηγία από το αμερικανικό ΥΠΕΞ για να μην ταξιδεύουν στην Αϊτή οι πολίτες τους, έχει βγει από την πρώτη στιγμή. Τις τελευταίες δεκαετίες η Αϊτή –η βασίλισσα του χάους– είναι από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο.

The famous Youtuber @YourFellowArab has been kidnapped in Haiti by the natorious 400 Mawozo gang 24 hours after entering the country.

I have spoken to Arab through the kidnappers phone. This is what we know pic.twitter.com/Gg3EacMSut

— Lord Miles (@real_lord_miles) March 29, 2024