Ως «εξωφρενική βεβήλωση της εβραϊκής ζωής» χαρακτήρισαν ορισμένοι την είδηση ότι η εικόνα της δολοφονημένης Σάνι Λουκ δίπλα σε μαχητές της Χαμάς βραβεύτηκε ως η καλύτερη σε συγκεκριμένη κατηγορία.

Η σκληρή και ωμή εικόνα με το πτώμα της 22χρονης Γερμανο-ισραηλινής —που απήχθη την 7η Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ Supernova— ήταν ανάμεσα σε μια συλλογή από 20 εικόνες που βοήθησαν το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press να εξασφαλίσει την πρώτη θέση σε μια από τις κατηγορίες του διεθνούς βραβείου Pictures of the Year νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Τα βραβεία, τα οποία διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας Donald W. Reynolds στο Missouri School of Journalism, αυτοπροσδιορίζονται ως ο παλαιότερος διαγωνισμός φωτορεπορτάζ στον κόσμο.

«Αυτό είναι απλά άρρωστο και λάθος»

Η είδηση της νίκης του AP στην κατηγορία «Team Picture Story of the Year» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να κατακεραυνώνουν τη διάκριση και τη χρήση της εικόνας της Σάνι Λουκ.

«Είμαι αηδιασμένος, σοκαρισμένος και εξοργισμένος που αυτή η εικόνα του @AP της δολοφονημένης Shani Louk από τις 7 Οκτωβρίου πήρε τον τίτλο της φωτογραφίας της χρονιάς», έγραψε ένας χρήστης στο Χ. «Αυτή είναι η αξία των ισραηλινών γυναικών για εσάς;» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

«Αυτό είναι απλά άρρωστο και λάθος» έγραψε ένας άλλος.

Η Σάνι Λουκ δυστυχώς έγινε ένα από τα πρόσωπα της επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, καθώς οι σοκαριστικές εικόνες του άψυχου σώματός της στο πίσω μέρος του φορτηγού της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης άρχισαν να γίνονται viral.

Οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι η νεαρή γυναίκα είχε αποκεφαλιστεί με τραγικό τρόπο από τους απαγωγείς της.

Ανακοινώνοντας τη νίκη του AP, οι διοργανωτές του βραβείου δημοσίευσαν τη φωτογραφία χωρίς το εφέ της θόλωσης (blur) του άψυχου σώματος της Λουκ στη σελίδα της στο Instagram.

Η φωτογραφία, ωστόσο, φαίνεται ότι έχει έκτοτε διαγραφεί μετά τις αντιδράσεις.

Καθώς η οργή για τη βράβευση του AP στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεγάλωνε, ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι ο διαγωνισμός ατίμασε τη μνήμη της Λουκ ανασύροντας τη φωτογραφία.

«Η οικογένεια του θύματος θέλει να τη θυμόμαστε ζωντανή και χαμογελαστή. Ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία φωτορεπορτάζ στον κόσμο, που διοργανώνεται από το @RJI, καταπάτησε τις επιθυμίες τους, βραβεύοντας μια φωτογραφία του @AP με το ακρωτηριασμένο σώμα της», έγραψε ένας χρήστης στο X.