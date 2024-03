Η νέα έκδοση της μηχανής διαλόγου Grok, υποψήφιας αντιπάλου του ChatGPT, θα κάνει ντεμπούτο την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε την Παρασκευή η xAI, η νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ.

Η νέα βερσιόν, Grok 1.5, θα γίνει αρχικά διαθέσιμη στους συνδρομητές του Χ (πρώην Twitter) που έχουν ήδη πρόσβαση στην αρχική έκδοση, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Όπως υποστήριξε, η νέα έκδοση του συστήματος ττεχνητής νοημοσύνης μεταξύ άλλων προσφέρει καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά και τον προγραμματισμό.

Ο Μασκ ίδρυσε πέρυσι την xAI ως απάντηση στο ChatGPT της OpenAI, το οποίο σύμφωνα με τον συντηρητικό δισεκατομμυριούχου πάσχει από υπερβολική πολιτική ορθότητα.

Λίγους μήνες αργότερα, τον περασμένο Νοέμβρι, το Grok έγινε διαθέσιμο για τους συνδρομητές Premium+ του Χ.

O Μασκ ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της OpenAI, πρόσφατα όμως υπέβαλε αγωγή κατά της εταιρείας κατηγορώντας την ότι εγκατέλειψε την αρχική αποστολή της για χάρη της κερδοφορίας.

Απαντώντας, η OpenAI παρουσίασε μια σειρά μηνυμάτων στα οποία ο Μασκ εξέφραζε ανησυχίες για τα οικονομικά της εταιρείας και πρότεινε την ενσωμάτωσή της στην Tesla.

Should be available on 𝕏 next week.

Grok 2 should exceed current AI on all metrics. In training now. https://t.co/s7rVxvK8mZ

— Elon Musk (@elonmusk) March 29, 2024