Αποτροπιασμό και οργή έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Σικάγο η υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με δράστη τον κτηνίατρο Adam Stafford King, ο οποίος σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς σχεδίαζε μεταξύ άλλων και τη σεξουαλική κακοποίηση του ίδιου του παιδιού.

Σύμφωνα με το CBS News το FBI άρχισε να ερευνά τον King τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο έρευνας για παιδική πορνογραφία στη Νέα Υόρκη. Οι πράκτορες έμαθαν ότι ένας εμπλεκόμενος στην υπόθεση συνομιλούσε με τον King χρησιμοποιώντας την εφαρμογή γνωριμιών Scruff και την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, και ο King είχε στείλει στον ύποπτο διάφορα βίντεο παιδικής πορνογραφίας.

Μετά τη σύλληψη του εν λόγω ατόμου, οι πράκτορες του FBI προσποιήθηκαν τον ίδιο στο διαδίκτυο και συνέχισαν να συνομιλούν με τον King. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, ο King χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο @pervchiguy και έγραφε ότι προτιμά παιδιά κάτω των 10 ετών. Σε ένα άλλο μήνυμα, έγραψε «0-9 [ετών] η προτίμησή μου… B[oy] και g[irl], αν και προτιμώ το b[oy]», σύμφωνα με τις κατηγορίες.

Ο King φέρεται επίσης να έστειλε στο άτομο στη Νέα Υόρκη διάφορα βίντεο παιδικής πορνογραφίας, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τριών διαφορετικών βίντεο με άνδρες να επιτίθενται σεξουαλικά σε αγόρια προεφηβικής ηλικίας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, ο King ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε ναρκώσει και κακοποιήσει σεξουαλικά τις ανιψιές και τα ανίψια του.

Φέρεται να έγραψε: «Γενικά χρησιμοποιώ Benadryl», σημειώνοντας ότι παρέχει ένα «μεγάλο περιθώριο ασφαλείας» και είναι «εύκολο», υποστηρίζοντας ότι «γενικά διαρκεί 30-45 λεπτά» και «συνήθως διπλασιάζω τη δόση ενός ενήλικα», σύμφωνα με τις κατηγορίες.

Well-known Chicago dog trainer and veterinarian, Adam Stafford King, arrested for child pornography, days before taking delivery of baby boy via surrogate.

Text messages reveal King planned to sexually assault the newborn boy and pimp him out to other gay men.

