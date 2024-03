Σοκ έχει προκαλέσει το βίντεο που αποτυπώνει τις εκτελέσεις αμάχων (ο ένας με λευκή σημαία) στη Γάζα, με τις IDF να τους θάβουν με μπουλντόζα στην άμμο.

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικά ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο, με τις εχθροπραξίες ισραηλινού στρατού και Χεζμπολάχ.

Τρεις τραυματίες μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στη Δυτική Όχθη, οι IDF ψάχνουν για τον δράστη.

09:39 Ηγέτης Ισραηλινών εποίκων ζητά στρατιωτική δράση στη Δυτική Όχθη – «Με την ίδια δύναμη που χρησιμοποιούμε στη Γάζα»

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Γέσα (οργάνωση – ομπρέλα Ισραηλινών εποίκων), Σλόμο Νέ’εμαν, μετά την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κοιλάδα του Ιορδάνη, ζήτησε στρατιωτική δράση κατά των «τρομοκρατών» στη Δυτική Όχθη.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή διεξάγει πόλεμο εναντίον μας και μόνο η δράση με την ίδια δύναμη που εφαρμόζουμε στη Γάζα θα εξαλείψει όλες τις απειλές σε όλη τη Δυτική Όχθη», αναφέρει σε δήλωσή του που μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στους τρεις τραυματίες της επίθεσης, ο Νέ’εμαν είπε: «Το εβραϊκό αίμα δεν θα χυθεί μάταια. Σε όλους εκείνους που επιδιώκουν να μας βλάψουν, λέμε – ακόμη και σήμερα το πρωί – ότι δεν θα υποκύψουμε στην τρομοκρατία».

09:30 Το Ισραήλ συνεχίζει την πολιορκία νοσοκομείων στη Γάζα

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για τουλάχιστον 66 νεκρούς στον παλαιστινιακό θύλακο κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως από αεροπορικά πλήγματα, ενώ τοπικός αξιωματούχος έκανε λόγο για μάχες στα περίχωρα της πόλης της Γάζας (βόρεια) και στη Χαν Γιούνις (νότια).

Παράλληλα, το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA έκανε λόγο για βίαια επεισόδια σε διάφορες κοινότητες της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ο ισραηλινός στρατός, που κατηγορεί τους μαχητές της Χαμάς πως κρύβονται σε νοσοκομεία, συνεχίζει την επιχείρηση που άρχισε τη 18η Μαρτίου στο συγκρότημα του νοσοκομείου Αλ-Σίφα της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο του θύλακα. Στη Χαν Γιούνις, μονάδες του διεξάγουν επιχειρήσεις στον τομέα όπου βρίσκονται τα νοσοκομεία Νάσερ και Αλ-Άμαλ, τα οποία απέχουν περίπου ένα χιλιόμετρο το ένα από το άλλο.

Το νοσοκομείο Αλ-Άμαλ «έπαψε εντελώς να λειτουργεί», ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, αφού οι εκτοπισμένοι που είχαν βρει καταφύγιο σε αυτό το εγκατέλειψαν.

09:20 Οι ισραηλινές δυνάμεις απέκλεισαν τις εισόδους της Ιεριχούς

Σύμφωνα με το Quds News Network που επικαλείται τοπικές πηγές, οι ισραηλινές δυνάμεις απέκλεισαν τις εισόδους της Ιεριχούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

BREAKING: Israeli occupation forces shut down all the entrances to the city of Jericho in the occupied West Bank, according to local sources. pic.twitter.com/AUz1D8qmDZ — Quds News Network (@QudsNen) March 28, 2024

09:13 Η UNRWA έθεσε σε διαθεσιμότητα δάσκαλο – Διαμαρτυρίες στον Λίβανο

Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, αφού η οργάνωση έθεσε σε διαθεσιμότητα υπάλληλο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Φάτι αλ-Σαρίφ, δάσκαλος σε σχολείο, τέθηκε σε άδεια άνευ αποδοχών για τρεις μήνες, καθώς η UNRWA διερευνά δραστηριότητες που ενδεχομένως «παραβιάζουν το κανονιστικό πλαίσιο του οργανισμού που διέπει τη συμπεριφορά του προσωπικού».

Η UNRWA δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, αλλά οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν για να υποστηρίξουν τον αλ-Σαρίφ δήλωσαν στο Reuters ότι κατηγορήθηκε για διασυνδέσεις με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Αρκετοί μεγάλοι δωρητές ανέστειλαν τη χρηματοδότηση της UNRWA τον Φεβρουάριο, αφού το Ισραήλ κατηγόρησε 12 μέλη του προσωπικού της για συμμετοχή στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Η UNRWA δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει ακόμη παράσχει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του.

08:58 Ισραηλινοί έποικοι επιχειρούν να εμποδίσουν τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Εξτρεμιστές Ισραηλινοί έποικοι συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ για να εμποδίσουν την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας.

Extremist Israeli settlers gathered this morning at Karm Abu Salem crossing to prevent the entry of desperately needed UN aid into the Gaza Strip. pic.twitter.com/kblTXF54UQ — Quds News Network (@QudsNen) March 28, 2024

08:49 Μια σύντομη σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Κλιμακώνεται η οργή για τις εκτελέσεις δύο άοπλων Παλαιστινίων από τις ισραηλινές δυνάμεις στις ακτές της Γάζας, με τον πρώην ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ Ρίτσαρντ Φαλκ να λέει ότι πρόκειται για μια «ζωντανή επιβεβαίωση των συνεχιζόμενων ισραηλινών φρικαλεοτήτων».

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις στη βόρεια Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας και των προσφυγικών καταυλισμών Σάτι και Τζαμπάλια

Σχεδόν 160 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 195 έχουν τραυματιστεί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, ανέφερε η υπηρεσία OCHA του ΟΗΕ στην τελευταία της έκθεση για την κατάσταση στη Λωρίδα

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ κατηγόρησε την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε για αντισημιτισμό και απέρριψε τις διαπιστώσεις της ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονικές πράξεις στη Γάζα

Περισσότεροι από 130 βουλευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο κάλεσαν την κυβέρνηση να αναστείλει αμέσως τις άδειες εξαγωγής για τη μεταφορά όπλων στο Ισραήλ

Τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά μετά από ένοπλη επίθεση στη Δυτική Όχθη – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

08:39 Βρετανο-Παλαιστίνιος απειλεί με νομικές ενέργειες για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να σταματήσει τη χρηματοδότηση της UNRWA

Ένας Βρετανο-Παλαιστίνιος, οι γονείς του οποίου ζουν στη Γάζα, απείλησε με νομικές ενέργειες τη βρετανική κυβέρνηση για την απόφασή της να αναστείλει τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), όπως ανακοίνωσε το Διεθνές Κέντρο για Δικαιοσύνη για τους Παλαιστίνιους.

Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, την Τρίτη έστειλε εξώδικο προς το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, στο οποίο αναφέρει ότι θα προσβάλει την απόφαση ενώπιον δικαστηρίου εάν η κυβέρνηση δεν αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση της UNRWA έως τις 2 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της προαναφερθείσας οργάνωσης.

Ο καταγγέλλων είχε ως κίνητρο μια «απελπισμένη προσπάθεια να προστατεύσει την οικογένειά του», οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι πρόσφυγες στην UNRWA και εξαρτώνται πλήρως από τη βοήθεια του οργανισμού, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανέστειλε τη χρηματοδότηση της UNRWA τον Ιανουάριο, αφού το Ισραήλ κατηγόρησε 12 από τους 13.000 υπαλλήλους της υπηρεσίας στη Γάζα για συμμετοχή στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η UNRWA δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει ακόμη παράσχει στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς του.

Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά, της Αυστραλίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας επανεκκίνησαν τη χρηματοδότησή τους στην υπηρεσία του ΟΗΕ.

08:30 Παρατηρητήρια πολέμου: Οι μάχες στο Αλ-Σίφα δείχνουν ότι οι Παλαιστίνιοι διατηρούν «σημαντική μαχητική αποτελεσματικότητα»

Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 70 επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας από τις 18 Μαρτίου, όταν ο ισραηλινός στρατός επέστρεψε στην περιοχή, αναφέρουν παρατηρητήρια πολέμου.

«Αυτός ο υψηλός ρυθμός επιθέσεων δείχνει ότι οι παλαιστινιακές πολιτοφυλακές διατηρούν σημαντικό βαθμό μαχητικής αποτελεσματικότητας στην περιοχή, παρά τις συνεχείς ισραηλινές προσπάθειες εκκαθάρισης γύρω από την πόλη της Γάζας», ανέφεραν το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP) στην τελευταία τους αξιολόγηση του πεδίου μάχης στη Γάζα.

Οι δεξαμενές σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ δήλωσαν ότι τουλάχιστον έξι ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες μάχονται κατά των ισραηλινών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα.

Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ ολοκλήρωσε μια «εκκαθαριστική επιχείρηση» στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας στις 3 Μαρτίου, οι ισραηλινές δυνάμεις επέστρεψαν στην περιοχή την Τετάρτη, μια κίνηση που υποδηλώνει ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές συνεχίζουν να επιχειρούν εκεί, όπως και σε άλλα σημεία της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των ISW/CTP.

NEW | Israeli forces continued operating in and around al Shifa Hospital in Gaza City. Palestinian militias have conducted nearly 70 attacks targeting Israeli forces in and around the hospital since Israeli forces returned to the area on March 18. (1/11) pic.twitter.com/q08C8fwioE — Critical Threats (@criticalthreats) March 27, 2024

08:20 Τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά μετά από ένοπλη επίθεση στη Δυτική Όχθη – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά και άλλα δύο ελαφρά σε επίθεση με πυροβολισμούς στην οδό 90 στη Δυτική Όχθη, βόρεια της Ιεριχώ. Ο δράστης διέφυγε αφού πυροβόλησε πολλά οχήματα, σύμφωνα με τη Haaretz.

Οι δυνάμεις των IDF κλήθηκαν να μεταβούν στο σημείο.

Ο εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό. Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Magen David Adom, οι τραυματίες χτυπήθηκαν από θραύσματα και έχουν μώλωπες στα κάτω άκρα τους.

08:12 Αιματοκύλισμα χωρίς τέλος παρά το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις στη Γάζα, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Οι φονικές ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται, ενώ στη Ράφα φοβούνται ότι οι επιδρομές αποτελούν προάγγελο της χερσαίας επίθεσης των IDF.

