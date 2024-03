Οι επιθέσεις συνεχίζονται και η κατάσταση στο έδαφος παραμένει τραγική, παρά το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Το Ισραήλ «χάνει την πολιτική κάλυψη και προστασία ακόμη και στο Συμβούλιο Ασφαλείας» και «οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να επιβάλουν τη θέλησή τους στη διεθνή κοινότητα», λέει η Χαμάς.

Ο στρατός του Ισραήλ ισχυρίζεται ότι σκότωσε τον διοικητή της Χαμάς Marwan Issa σε αεροπορική επιδρομή νωρίτερα αυτό το μήνα. Αξιωματούχος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς λέει ότι δεν έχει αποδείξεις για τον θάνατο και κατηγορεί τον «εχθρό» για «ψυχολογικό πόλεμο».

Ισραηλινά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα περικυκλώνουν ένα νοσοκομείο στη Χαν Γιουνίς, καθώς η Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου της Παλαιστίνης αναφέρει ότι μια άλλη εγκατάσταση είναι «εκτός λειτουργίας» λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Τουλάχιστον 32.414 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 74.787 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ανέρχεται σε 1.139, ενώ δεκάδες κρατούνται ακόμη αιχμάλωτοι.

Το Ισραήλ έχει καταστρέψει τη Γάζα με τις ανελέητες επιθέσεις του από τον Οκτώβριο, δήλωσε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

«Ο συγκλονιστικός αριθμός των θανάτων, η ανεπανόρθωτη βλάβη που προκλήθηκε σε όσους επέζησαν, η συστηματική καταστροφή κάθε πτυχής που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής στη Γάζα – από νοσοκομεία μέχρι σχολεία, από σπίτια μέχρι καλλιεργήσιμη γη – και η ιδιαίτερη βλάβη σε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και σε έγκυες και νεαρές μητέρες», δήλωσε η Αλμπανέζε την Τρίτη.

Σε έκθεσή της προς το συμβούλιο ανέφερε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ μπορούν να ερμηνευθούν μόνο ως «εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία για την πρόθεση συστηματικής καταστροφής των Παλαιστινίων ως ομάδα».

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας δεύτερος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα drone στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν.

Νωρίτερα αναφέραμε ότι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο χτύπημα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Συνολικά τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην Τζενίν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε επίσης θανάσιμα έναν 19χρονο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εισβολής στην πόλη. Τέσσερις ακόμη νέοι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά στην πόλη Qabatiya, νότια της Τζενίν.

Scenes from Jenin refugee camp after an Israeli drone strike killed two Palestinians this morning. pic.twitter.com/Am5DoNNXyF

— Quds News Network (@QudsNen) March 27, 2024