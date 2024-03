Το Ισραήλ καλεί «τον κόσμο να δράσει» μετά τις αποκαλύψεις για σεξουαλική βία από όμηρο της Χαμάς

Το Ισραήλ αντέδρασε στο πιο υψηλό επίπεδο μετά τις αποκαλύψεις για σεξουαλική βία που υπέστη μία πρώην όμηρος της Χαμάς στη διάρκεια της κράτησής της επί 55 ημέρες από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση, με τον εκπρόσωπο του στρατού να καλεί «τον κόσμο να δράσει» και να κάνει «τα πάντα ώστε να απελευθερώσει τους ομήρους μας».

Η Αμίτ Σουσάνα, μια 40χρονη Ισραηλινή δικηγόρος, απήχθη από την κατοικία της στο κιμπούτς Κφαρ Άζα στις 7 Οκτωβρίου στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Σε μια μακρά συνέντευξη στην αμερικανική εφημερίδα New York Times, σύμφωνα με την οποία είναι η πρώτη Ισραηλινή που μιλάει για το θέμα, δίνει πολλές λεπτομέρειες για τη σεξουαλική βία και την ταπείνωση που υπέστη στη διάρκεια της αιχμαλωσίας της.

Η συνέντευξη αυτή έγινε πρώτο θέμα σήμερα σε ισραηλινές εφημερίδες, ορισμένες από τις οποίες τις αφιερώνουν αρκετές σελίδες.

«Πρόκειται για μια φρικτή μαρτυρία, είναι ένα σήμα συναγερμού, μια έκκληση στον κόσμο να δράσει, να κάνει ό,τι μπορεί και να ασκήσει πίεση στη Χαμάς ώστε να απελευθερώσει τους ομήρους μας», δήλωσε χθες, Τρίτη, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

“This is a wake up call to the world to act. To do everything and pressure Hamas. To free our hostages. To bring our hostages home.”

