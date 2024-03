Παρόλο που μπορεί να διαθέτουν πλούτο και ανείπωτη επιρροή στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρο τον κόσμο, η βασιλική οικογένεια είναι άνθρωποι με σάρκα και οστά όπως όλοι μας.

Γεννιούνται, πεθαίνουν και στην πορεία αρρωσταίνουν περιστασιακά. Όταν συμβαίνει ωστόσο το τελευταίο, το κοινό δεν έχει πάντα πλήρη γνώση της ιστορίας.

Όλα αυτά τα χρόνια, η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ και η οικογένειά της δεν ήταν συνήθως ιδιαίτερα ειλικρινείς για θέματα που αφορούσαν την υγεία τους.

Οι νοσηλείες, για παράδειγμα, συχνά συνοδεύονταν από σκόπιμα ασαφείς δηλώσεις από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Αυτή η τάση ήρθε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο, με τον πρώτο μήνα του 2024 να αποδεικνύεται αρκετά… μυστικοπαθής σε ότι αφορά στα ιατρικά προβλήματα της Κέιτ, πριγκίπισσα της Ουαλίας, και στον πεθερό της, βασιλιά Κάρολο Γ’.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι ανακοινώσεις του παλατιού ήταν τόσο σκοτεινές όσο αναμενόταν, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι – στην περίπτωση των βασιλικών εκπροσώπων, τουλάχιστον – όταν πρόκειται για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την υγεία των βασιλικών, τα λιγότερα είναι περισσότερα.

Διαβάστε παρακάτω, με αφορμή την περίπτωση της Κέιτ, κάποιες από τις φορές που στο παλάτι κυριάρχησε η μυστικοπάθεια σχετικά με την υγεία των μελών της, σύμφωνα με πληροφορίες από το nickiswift.com.

Οι ασθένειες του βασιλιά Γεωργίου Γ’ προκάλεσαν τη φήμη του «τρελού»

Ο Γεώργιος Γ’ κυβέρνησε τη Βρετανία από το 1760 έως το 1820, μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο στη βρετανική ιστορία που περιελάβανε την απώλεια των αμερικανικών αποικιών μετά τη νίκη της Αμερικής στον Επαναστατικό Πόλεμο.

Εκτός από αυτή την ήττα, η βασιλεία του μονάρχη χαρακτηρίστηκε επίσης από μια ποικιλία σωματικών παθήσεων και ψυχικών ασθενειών – εμπνέοντας το 1991 το θεατρικό έργο (και την επακόλουθη ταινία) «Η τρέλα του βασιλιά Γεωργίου Γ’».

Το 1788, ο βασιλιάς υπέστη την πρώτη από τις τέσσερις τελικά υποτροπές μιας μυστηριώδους ασθένειας που επέφερε μια σειρά φαινομενικά άσχετων συμπτωμάτων. Αυτά περιλάμβαναν απρόβλεπτη συμπεριφορά, κοιλιακό πόνο, μεταβολικό ρυθμό υψηλότερο από το φυσιολογικό, ακόμη και παραλήρημα. Οι γιατροί εκείνη την εποχή ήταν μπερδεμένοι και οι θεραπείες που του συνέστησαν οι γιατροί του – οι οποίες περιλάμβαναν αφαίμαξη και περιορισμό του βασιλιά με ζουρλομανδύα – σίγουρα δεν βοήθησαν.

Ενώ οι αξιωματούχοι του παλατιού του Μπάκιγχαμ προσπάθησαν να το κρατήσουν κρυφό, οι φήμες για την ανησυχητική, ακόμη και παράξενη συμπεριφορά του Γεωργίου διέρρευσαν τελικά, οδηγώντας στη φήμη του ως του λεγόμενου «τρελού βασιλιά». Ενώ η ακριβής φύση της ασθένειας του βασιλιά Γεωργίου Γ’ δεν θα γίνει ποτέ πραγματικά γνωστή, οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί περιλαμβάνουν την πορφυρία (μια διαταραχή του αίματος που μπορεί να επηρεάσει το νευρικό σύστημα) και τη διπολική διαταραχή.

Οι γιατροί του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ αποσιώπησαν τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα

Ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’ δεν ήταν προορισμένος να γίνει βασιλιάς από τη γέννησή του, αλλά κατέληξε στο θρόνο μετά την παραίτηση του μεγαλύτερου αδελφού του, του βασιλιά Εδουάρδου Η’. Ο Γεώργιος ΣΤ’ – πατέρας της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ – ήταν βαρύς καπνιστής, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα μυριάδες ιατρικά προβλήματα στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Αυτά περιλάμβαναν μια φραγμένη αρτηρία σε ένα από τα πόδια του (για την οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το 1949) και καρκίνο του πνεύμονα, με έναν κακοήθη όγκο να αφαιρείται από τον αριστερό του πνεύμονα το 1951.

Ενώ ο καρκίνος του πνεύμονα του αείμνηστου βασιλιά είναι κοινώς αποδεκτός σήμερα, εκείνη την εποχή οι γιατροί του τον κρατούσαν μυστικό – όχι μόνο για το βρετανικό κοινό, αλλά και για τον βασιλιά και την οικογένειά του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής, ο βασιλιάς ήταν μια χαρά, ενώ αναρρώνει από την υποτιθέμενα επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση.

«Ο βασιλιάς είναι ο καλύτερος ασθενής που είχα ποτέ. Δεν είναι μόνο γενναίος, αλλά είναι γεμάτος χιούμορ», δήλωνε ο βασιλικός χειρουργός Price Thomas, όπως καταγράφει το Time, μετά την επέμβαση του 1951. Ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’ πέθανε στον ύπνο του λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1952, σε ηλικία 56 ετών. Εκείνη την εποχή, ο θάνατός του αποδόθηκε σε καρδιακή προσβολή, που προκλήθηκε από θρόμβωση των στεφανιαίων αγγείων.

Τα διανοητικά ανάπηρα ξαδέλφια της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ είχαν ιδρυματοποιηθεί

Ανάμεσα στους διάφορους συγγενείς της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ ήταν οι αδελφές Katherine και Nerissa Bowes-Lyon, ξαδέλφια της εκλιπούσας μονάρχη, καθώς ο πατέρας τους ήταν θείος της βασίλισσας από την πλευρά της μητέρας της. Οι αδελφές, που γεννήθηκαν με διαφορά επτά ετών (το 1926 και το 1919 αντίστοιχα), είχαν και οι δύο σοβαρές διανοητικές και σωματικές αναπηρίες. Το 1941 – περισσότερο από μια δεκαετία μετά τον θάνατο του πατέρα τους το 1930 – και οι δύο γυναίκες εισήχθησαν στο Royal Earlswood Hospital, ένα ίδρυμα του Λονδίνου που αντιμετώπιζε τους ψυχικά ασθενείς.

Ωστόσο, η ίδια η ύπαρξή τους ήταν προφανώς τόσο ενοχλητική για τη βρετανική μοναρχία, ώστε η έκδοση του 1963 του «Burke’s Peerage» -που περιγράφει λεπτομερώς την οικογενειακή καταγωγή των αριστοκρατών της Βρετανίας- περιέγραφε και τους δύο ως νεκρούς από το 1940. Στην πραγματικότητα, οι αδελφές ήταν και οι δύο ζωντανές εκείνη την εποχή, αλλά παρέμεναν σε ίδρυμα. Η βασίλισσα φέρεται να μην γνώριζε για την κατάσταση των εξαδέλφων της μέχρι το 1982, όταν έλαβε μια επιστολή από τους διαχειριστές του νοσοκομείου. Η Νερίσα πέθανε το 1986, σε ηλικία 66 ετών, και η Αικατερίνη ήταν 87 ετών όταν πέθανε το 2014.

Η προφανής εξαπάτηση σχετικά με την ιδρυματοποίηση των αδελφών έγινε γνωστή στη δημοσιότητα μόνο μετά τον θάνατο της Νερίσα, όταν οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν τον τάφο της.

Η κατάθλιψη της πριγκίπισσας Μάργκαρετ κρατήθηκε μυστική

Δεν είναι μυστικό ότι η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, η μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, δεν είχε ακριβώς τον πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Όχι μόνο ήταν γνωστή ως άφθαστη πότης, αλλά ήταν επίσης ισόβια καπνιστής που φέρεται να εισέπνεε το εντυπωσιακό αριθμό των 60 τσιγάρων την ημέρα. Κατά τη διάρκεια των ετών που οδήγησαν στον θάνατό της το 2002 σε ηλικία 71 ετών, την καταδίωκε συνεχώς η κακή υγεία της, συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας και αρκετών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Ενώ τα προβλήματα υγείας της Μάργκαρετ στα τέλη της ζωής της τελικά δημοσιοποιήθηκαν, οι αγώνες της για την ψυχική υγεία της χρόνια νωρίτερα δεν δημοσιοποιήθηκαν. Το 1996, οι Irish Times ανέφεραν ένα απόσπασμα από μια βιογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, που ισχυριζόταν ότι η Μαργαρίτα υπέφερε από βαθιά κατάθλιψη κατά τα τελευταία χρόνια του ταραχώδους γάμου της με τον Antony Armstrong Jones.

Στο βιβλίο του «Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters», ο συγγραφέας Andrew Morton ισχυρίστηκε ότι οι βασιλείς συνήθιζαν να καλύπτουν τα προβλήματα της Μάργκαρετ που αφορούσαν την κατάθλιψη. «Ας το παραδεχτούμε, η πριγκίπισσα Μάργκαρετ είχε κατάθλιψη και στη βασιλική οικογένεια δεν επιτρέπεται να έχεις κατάθλιψη», έγραψε.

Η «πτώση» του Καρόλου στο πόλο ήταν πολύ χειρότερη από ό,τι απεικόνιζε το παλάτι

Το 2001, ο μελλοντικός βασιλιάς Κάρολος Γ’ έπαιζε πόλο με τους γιους του, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον Χάρι, όταν έπεσε από το άλογό του. Οι ειδησεογραφικές αναφορές εκείνη την εποχή υποβάθμισαν το περιστατικό, με το ABC News να περιγράφει το ατύχημα ως «πτώση». Σύμφωνα με εκπρόσωπο, ο Κάρολος είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο. «Δεν πιστεύουμε ότι έχουν σπάσει τα κόκαλα, αλλά περιμένουμε τις αναφορές από το νοσοκομείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Όποιος διάβαζε αυτή την αναφορά δεν θα υπέθετε ότι τα τραύματά του ήταν σοβαρά, αλλά ήταν. Μόνο το 2006, σε μια κοινή συνέντευξη (μέσω του NBC News) με τους γιους του, ο Κάρολος αποκάλυψε το μέγεθος των τραυμάτων του από εκείνη την «πτώση». Θυμήθηκε πώς έπεσε ακριβώς πάνω στο κεφάλι του και έμεινε αναίσθητος. «Κατέληξα να μεταφερθώ στο νοσοκομείο όπου τελικά ξύπνησα και μου φάνηκε ότι πέρασε πολύς καιρός μετά».

Στα απομνημονεύματα του Χάρι του 2023, «Spare», ο δούκας του Σάσεξ έγραψε για τον πατέρα του που τον συμβούλευε να κάνει στάσεις στο κεφάλι ως τρόπο ανακούφισης από τον πόνο. «Με συνταγή του φυσιοθεραπευτή του, αυτές οι ασκήσεις ήταν η μόνη αποτελεσματική θεραπεία για τον συνεχή πόνο στον αυχένα και την πλάτη του μπαμπά», έγραψε ο Χάρι, όπως αναφέρει απόσπασμα του News.com.

Η ασθένεια του πρίγκιπα Ουίλιαμ από κορονοϊό

Όταν ο κόσμος «έκλεισε» τον Μάρτιο του 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19, η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας δεν είχε ανοσία. Εκείνο το μήνα, ο πατέρας του – ο τότε πρίγκιπας Κάρολος – είχε βρεθεί θετικός στον ιό, προτού τον κολλήσει στη συνέχεια και ο Γουίλιαμ.

Ενώ ο Κάρολος είχε αναγνωρίσει δημοσίως την περιπέτειά του με τον ιό, ο Γουίλιαμ δεν το έκανε. Εξήγησε γιατί επέλεξε να κρατήσει τη διάγνωσή του μυστική κατά τη διάρκεια μιας μεταγενέστερης δημόσιας δέσμευσης, όπως ανέφερε η Sun. «Συνέβαιναν σημαντικά πράγματα και δεν ήθελα να ανησυχήσω κανέναν», φέρεται να είπε.

Το κοινό όχι μόνο δεν γνώριζε ότι ο Γουίλιαμ ήταν άρρωστος από τον ιό, αλλά αυτό που επίσης δεν είχε γίνει γνωστό ήταν η σοβαρότητα της ασθένειάς του. «Ο Γουίλιαμ χτυπήθηκε αρκετά σκληρά από τον ιό – πραγματικά τον έριξε στα βαθιά», υποστήριξε μια πηγή στη Sun. «Σε κάποιο στάδιο πάλευε να αναπνεύσει, οπότε προφανώς όλοι γύρω του ήταν αρκετά πανικόβλητοι».

Τελικά, ο πρίγκιπας ανάρρωσε πλήρως. Την επόμενη χρονιά, έγραψε στο Twitter μια φωτογραφία του εαυτού του να κάνει το πρώτο του εμβόλιο COVID-19, με σαφή σκοπό να ενθαρρύνει και άλλους να εμβολιαστούν επίσης.

Το παλάτι αποσιώπησε τη νοσηλεία του πρίγκιπα Φίλιππου ως «προφύλαξη»

Το 2019, ο πρίγκιπας Φίλιππος – σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ – ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Οι αξιωματούχοι του παλατιού ανακοίνωσαν στη συνέχεια ότι ο πρίγκιπας, σε ηλικία 97 ετών, δεν θα οδηγούσε πλέον και είχε παραιτηθεί από την άδεια οδήγησης, μια σπάνια βασιλική αναγνώριση της προχωρημένης ηλικίας του.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2021, ο Φίλιππος νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC εκείνη την εποχή, αισθανόταν «αδιαθεσία» .

Ένας εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ επέμεινε ότι εισήχθη στο νοσοκομείο απλώς «για προληπτικούς λόγους». Κατά τα άλλα, αναφέρθηκε ότι ήταν «σε καλή διάθεση». Κατέληξε να παραμείνει στο νοσοκομείο για τέσσερις εβδομάδες, όπου φέρεται να υποβλήθηκε σε θεραπεία για μια μόλυνση και επίσης σε μια επέμβαση για την αντιμετώπιση μιας προϋπάρχουσας κατάστασης με την καρδιά του (στο παρελθόν είχε υποβληθεί σε επέμβαση για μια φραγμένη αρτηρία το 2011).

Λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, με επίσημη ανακοίνωση ανακοινώθηκε ότι ο Δούκας του Εδιμβούργου πέθανε σε ηλικία 99 ετών. «Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα απεβίωσε ειρηνικά σήμερα το πρωί στο Κάστρο του Ουίνδσορ», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ενώ σίγουρα δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στο ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας πέθαινε λίγες εβδομάδες πριν από τα 100ά γενέθλιά του, το αν η νοσηλεία του εβδομάδες νωρίτερα συνδεόταν με τον θάνατό του παραμένει θέμα εικασιών.

Το κοινό αγνοούσε τη βαθιά κατάθλιψη της Μέγκαν Μαρκλ

Καμία από τις προηγούμενες φορές δεν κατάφερε ποτέ να δημιουργήσει μεγαλύτερο ντόρο από αυτής της Μέγκαν Μάρκλ. Αφού αυτή και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάρι, αποκόπηκαν από τους βασιλικούς το 2020 και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια, το ζευγάρι έγινε πρωτοσέλιδο με την καυτή συνέντευξή τους στην Oprah Winfrey το 2021, η οποία είχε υψηλή βαθμολογία.

Όπως αποκάλυψε η Μάρκλ, ο αρνητικός Τύπος που βίωνε και η ψυχρή υποδοχή από τους βασιλικούς την είχαν συντρίψει – σε σημείο που σκέφτηκε να αυτοκτονήσει. «Κοιτάξτε, πραγματικά ντρεπόμουν να το πω εκείνη τη στιγμή και ντρεπόμουν που έπρεπε να το παραδεχτώ στον Χάρι ειδικά, επειδή ξέρω πόση απώλεια έχει υποστεί, αλλά ήξερα ότι αν δεν το έλεγα, τότε θα το έκανα», εξομολογήθηκε αργότερα κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας σε γκαλά, όπως αναφέρει το περιοδικό Town and Country. «Απλά δεν ήθελα να είμαι πια ζωντανή».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τη Winfrey (μέσω του Today), η Mάρκλ διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι μια διαφωνία με την Κέιτ, πριγκίπισσα της Ουαλίας – σύμφωνα με πληροφορίες για το τι φορέματα θα φορούσαν τα κορίτσια των λουλουδιών στο γάμο της – είχε οδηγήσει τη Κέιτ σε κλάματα. Σύμφωνα με την Μάρκλ, ήταν η ίδια και όχι η μελλοντική της κουνιάδα αυτή που έμεινε να κλαίει. «Με έκανε να κλάψω και πραγματικά με πλήγωσε», επέμεινε η Markle.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ προσπάθησαν να αποκρύψουν τη νοσηλεία της βασίλισσας Ελισάβετ το 2021

Ακόμα και όταν είχε φτάσει για τα καλά στα 90 της χρόνια, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ απεικονιζόταν ως υγιής για μια γυναίκα της ηλικίας της – αλλά πόση από αυτή την κοινή δημόσια αντίληψη ήταν πραγματικά αληθινή; Αυτό ήταν ένα ερώτημα που τέθηκε τον Οκτώβριο του 2021, όταν μια προγραμματισμένη βασιλική επίσκεψη της Αυτού Μεγαλειότητας καθυστέρησε την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με δήλωση των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, οι γιατροί της 95χρονης μονάρχη την είχαν συμβουλεύσει να αναβάλει το ταξίδι και να χαλαρώσει. Αρχικά, δεν δόθηκε κανένας λόγος, με το συμπέρασμα να είναι ότι απλώς αισθανόταν λίγο εξαντλημένη ή ενδεχομένως ότι είχε κακοδιαθεσία. «Η βασίλισσα δέχτηκε απρόθυμα την ιατρική συμβουλή να ξεκουραστεί για τις επόμενες ημέρες», ανέφερε η σύντομη ανακοίνωση, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ωστόσο, στη συνέχεια προέκυψε η είδηση ότι η βασίλισσα είχε όντως νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, παρά το προηγούμενο μήνυμα που υποστήριζε ότι ξεκουραζόταν στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Ό,τι κι αν προκάλεσε τη νοσηλεία της δεν ήταν προφανώς πολύ σοβαρό- αφού έμεινε στο νοσοκομείο τη νύχτα για να υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις, επέστρεψε στο σπίτι της την επόμενη ημέρα.

Όπως επισημαίνει η Daily Mail, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι υπάλληλοι του παλατιού παραπλανούσαν το κοινό σχετικά με ένα θέμα που αφορούσε την υγεία της βασίλισσας. Πίσω στο 2018, υποβλήθηκε κρυφά σε χειρουργική επέμβαση καταρράκτη, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε παρά μόνο σχεδόν ένα μήνα αργότερα, αφού φωτογραφήθηκε αχαρακτήριστα φορώντας γυαλιά ηλίου σε αρκετές περιπτώσεις.

Αυτές είναι κάποιες από τις φορές που η βασιλική οικογένεια δεν κατάφερε να κρύψει την αλήθεια. Σίγουρα θα υπάρχουν κι’ άλλες που δεν θα τις μάθουμε ποτέ!