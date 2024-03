Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: Cui bono?

Στο «μαύρο» φόντο της τρομοκρατικής επίθεσης που αιματοκύλισε την Παρασκευή τη Μόσχα, το βασικό ερώτημα των επόμενων ωρών και ημερών θα είναι το «cui bono».

Ελληνιστί, «ποιος ωφελείται».

Η φερόμενη ανάληψη της ευθύνης από την τρομοκρατική οργάνωση ISIS («Ισλαμικό κράτος») με μια λακωνική ανακοίνωση στην πλατφόρα Telegram -χωρίς κάποια αιτιολογία- δείχνει να περιπλέκει ακόμη περισσότερο μια ήδη περίπλοκη κατάσταση. Γεωπολιτικά και όχι μόνο…

Ενδεικτική είναι η ανάρτηση στο X του Ρώσου αναπληρωτή πρέσβη στον ΟΗΕ, Ντμίτρι Πολιάνσκι:

Εν προκειμένω, αναφερόταν στην προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στη Μόσχα για τον κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης, προ δύο εβδομάδων.

«Παρακολουθούσε τις αναφορές ότι εξτρεμιστές έχουν επικείμενα σχέδια για τη στόχευση μεγάλων συγκεντρώσεων στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών», ανέφερε σε ανακοίνωση στις 7 Μαρτίου, με ισχύ 48ωρου.

Τώρα, με την αυθεντικότητα της ανάληψης της ευθύνης από τον ISIS να παραμένει ερωτηματικό και με τις ρωσικές αρχές να μην έχουν ακόμη έχουν προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις, αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν σε δυτικά ΜΜΕ ότι οι ΗΠΑ έχουν πληροφορίες πώς πίσω από το αιματοκύλισμα είναι το αυτοαποκαλούμενο «Ισλαμικό κράτος».

Σύμφωνα με τους New York Times, η Ουάσιγκτον συνέλεξε τον Μάρτιο πληροφορίες ότι το ISIS-K («Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν») -το παρακλάδι της τρομοκρατικής οργάνωσης που εδρεύει στο Αφγανιστάν- «σχεδίαζε επίθεση στη Μόσχα».

Πρόκειται για την ίδια οργάνωση που είχε αναλάβει την ευθύνη για το μακελειό και στο Ιράν, στις αρχές Ιανουαρίου.

Πηγές του συντάκτη θεμάτων ασφαλείας του αμερικανικού δικτύου CNN, Άλεξ Μάρκγουαρντ, υπερθεματίζουν.

«Από τον Νοέμβριο υπήρχαν «αρκετά συγκεκριμένες» πληροφορίες ότι το ISIS-K ήθελε να πραγματοποιήσει επιθέσεις στη Ρωσία, μου λένε», ανέφερε σε χθεσινή ανάρτηση στο X.

«Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν τη Ρωσία γι’ αυτό», προσθέτει.

Όμως «δεν είναι σαφές αν αυτό οδήγησε στην προειδοποίηση της πρεσβείας στις 7 Μαρτίου»…

#BREAKING Suspected terror attack reported in Moscow.

There has been a shooting at Crocus City Hall in Moscow.

Hundreds of people were in the building at the time of the attack.

At least 3 attackers active.

After the shooting, the concert hall was engulfed in flames.… pic.twitter.com/6s0hwc9Bni

— Clash Report (@clashreport) March 22, 2024