Κάνααν: «Το είχα πει πως θα είναι μία… τρελή Euroleague»

Η φετινή Euroleague είναι μία από τις πιο αμφίρροπες όλων των εποχών και ο Αϊζάια Κάνααν φαίνεται πως συμφωνεί με αυτή την άποψη.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού έκανε μία ανάρτηση λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην οποία τονίζει πως η φετινή Euroleague είναι… τρελή

«Το είχα πει από το καλοκαίρι πως η φετινή Ευρωλίγκα θα είναι… τρελή!» έγραψε στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα κι ενώ είχε διαμορφωθεί η βαθμολογία της Ευρωλίγκας μετά την ολοκλήρωση της 31ης αγωνιστικής, τρεις πριν το δραματικό φινάλε της κανονικής περιόδου.

I said this summer @EuroLeague was gone be crazy #LoveIt #Compete

— Isaiah Canaan (@SiP03) March 22, 2024