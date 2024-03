Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», τα συγχαρητήρια και η ανάγκη για διεύρυνση της συμμετοχής

Η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «ASPIDES» κυριάρχησε όπως αναμενόταν στις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για τον Κόλπο, Λουίτζι ντι Μάιο.

Με την επιχείρηση σε πλήρη εξέλιξη αρμόδιες πηγές σημείωναν στο in ότι στις συζητήσεις που είχε ο ντι Μάιο στα ζητήματα που τέθηκαν ήταν μεταξύ άλλων και της ανάγκης της διεύρυνσης της συμμετοχής, αφού δεν είναι δυνατό να σηκώνουν το βάρος μόνο τέσσερις χώρες, από το σύνολο των κρατών – μελών της ΕΕ.

Ακόμα και αν όπως διαπιστώθηκε – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – η αποδοχή στο κοινό για την εν λόγω κίνηση είναι σημαντική και καταγράφεται ως «θετική».

Το αν θα υπάρξει ανταπόκριση και από άλλες χώρες είναι ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί, αλλά όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις δεν το θεωρούν πιθανό.

Στα ζητήματα που έχουν αρχίσει να συζητούνται, όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές στο in, είναι και το κόστος συμμετοχής στην επιχείρηση «ASPIDES». Τα ποσά που δαπανώνται είναι πολύ μεγάλα και η κάλυψη τους, εφόσον μάλιστα η επιχείρηση συνεχιστεί, επίσης είναι ένα ζητούμενο, καθώς δεν είναι μόνο τα καύσιμα αλλά μεταξύ άλλων τα πυρομαχικά των πυροβόλων και τα πανάκριβα βλήματα αναχαίτισης.

Ο ντι Μάιο την Πέμπτη είχε συνάντηση με τον ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος του εξέφρασε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές «την βαθιά ανησυχία του για τη συνέχιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα, για τις αποσταθεροποιητικές τάσεις της κρίσης σε άλλα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, τη διάχυση των συγκρούσεων στην Ερυθρά Θάλασσα και τις πολυεπίπεδες συνέπειές της».

