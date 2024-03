Η μοναρχία είναι νεκρή. Ζήτω τα memes

«Αυτή τη στιγμή, καθώς γράφω αυτό το κείμενο, είναι σαφές ότι κάτι δεν πάει καλά στη βασιλική οικογένεια» ξεκινάει το άρθρο της Ej Dickson στο Rolling Stone και προχωράει στην επιχειρηματολογία της παρατηρώντας την κατάσταση στο βρετανικό παλάτι.

Για να θυμηθούμε: μετά την εσπευσμένη ανακοίνωση που εξέδωσε τον Ιανουάριο ότι θα υποβληθεί σε εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως, προκαλώντας άγριες εικασίες στο διαδίκτυο σχετικά με το πού βρίσκεται.

Σε απάντηση στις θεωρίες συνωμοσίας, η βασιλική οικογένεια δημοσίευσε μια φωτογραφία της πριγκίπισσας και των τριών παιδιών της για τη βρετανική Ημέρα της Μητέρας, η οποία γρήγορα ανακαλύφθηκε ότι ήταν ψηφιακά παραποιημένη, με αποτέλεσμα τα ειδησεογραφικά πρακτορεία να αποσύρουν τη φωτογραφία και έτσι να μεγεθύνουν την κατάσταση τουλάχιστον εκατονταπλάσια.

Η επακόλουθη εξήγηση της Κέιτ – «Όπως πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι, πειραματίζομαι περιστασιακά με την επεξεργασία», έγραψε στους λογαριασμούς της στο X- δεν έπεισε, καθώς η πιθανότητα ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας να έχει λογαριασμό στο Adobe Photoshop, πόσο μάλλον να γνωρίζει τι είναι, κυμαίνεται από ελάχιστη έως μηδαμινή.

Η απουσία της Κέιτ από τη δημόσια ζωή προκάλεσε πλήθος επικρίσεων από τους βασιλικούς παρατηρητές, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποίησαν την αδέξια αντιμετώπιση της κατάστασης από το παλάτι ως αφορμή για να συζητήσουν την ασημαντότητα, την υποκρισία και τη διαφθορά της μοναρχίας.

Αντιμέτωπο με μια κρίση δημοσίων σχέσεων χωρίς κανένα πραγματικό προηγούμενο, και ανίκανο να φιμώσει τον συνήθως εύπλαστο βρετανικό Τύπο, το παλάτι αντέδρασε βασικά με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, αρνούμενο να υιοθετήσει οποιοδήποτε ίχνος διαφάνειας ή λογοδοσίας προς το κοινό, ακόμη και όταν η κατάσταση το απαιτεί τόσο ξεκάθαρα (και αυτό ισχύει αναμφισβήτητα διπλά αν η Κέιτ βρίσκεται πράγματι σε σημαντικό κίνδυνο ή σε εξαιρετικά κακή κατάσταση υγείας, όπως εικάζουν ορισμένοι).

the royal family social media manager thinking they did a good job on the Kate Middleton photo editspic.twitter.com/kxjItUTSbG

— T (@teewatterss) March 10, 2024