Βρετανός πολιτικός καλεί τον κόσμο να αφήσει στην ησυχία της την Κέιτ Μίντλετον

Ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ζήτησε σήμερα από τον κόσμο να αφήσει την Κέιτ, την πριγκίπισσα της Ουαλίας, στην ησυχία της αφού έγινε το επίκεντρο εικασιών, φημολογιών και παράξενων θεωριών συνωμοσίας μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο.

Την άποψη ότι θα πρέπει να την αφήσουν ήσυχη και ότι δικαιούται σεβασμό της ιδιωτικής της ζωής μετά την δύσκολη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την εξέφρασε «ως άνθρωπος» κι όχι ως πολιτικός, διευκρίνισε ο Στάρμερ σε δηλώσεις που έκανε στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 5.

Μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για άγνωστους λόγους υγείας, οι οποίοι δεν σχετίζονται ωστόσο με καρκίνο, η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποτελεί για εβδομάδες το επίκεντρο φημολογιών στο διαδίκτυο, οι οποίες έλαβαν νέες, μεγαλύτερες διαστάσεις με την παραδοχή της αυτόν τον μήνα ότι επεξεργάστηκε φωτογραφία της ίδιας και των τριών παιδιών της που είχε τραβήξει ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

«We should butt out and leave Kate Middleton alone.»@Keir_Starmer has a «guttural reaction» to the invasion of the Princess of Wales’ privacy and doesn’t think the Palace should be advised on their affairs.@theJeremyVine | #JeremyVine pic.twitter.com/mZjBhBL4F1

— Jeremy Vine On 5 (@JeremyVineOn5) March 21, 2024