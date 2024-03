Χωρίς τέλος οι θεωρίες συνωμοσίας για την Κέιτ Μίντλετον – «Έχω δει πιο καθαρές φωτογραφίες UFO»

Φαίνεται πως τίποτα ακόμα δεν είναι αρκετό για να βάλει τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον.

Οι εικόνες από μια χαμογελαστή Κέιτ Μίντλετον να περπατά στην αγορά με τον σύζυγό της πρίγκιπα Γουίλιαμ δεν στάθηκαν ικανές να βάλουν ένα τέλος στην παραφιλολογία που έχει ξεκινήσει μετά την επέμβασή της στην κοιλιακή χώρα στις αρχές Ιανουαρίου.

Οι λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις νέες εικόνες της Κέιτ Μίντλετον που διέρρευσαν τις τελευταίες ώρες για να αμφισβητήσουν την αυθεντικότητά τους.

Η Κέιτ Μίντλετον απαθανατίστηκε χαμογελαστή και χαρούμενη το Σαββατοκύριακο σε μια κοντινή εκδρομή για ψώνια στο τοπικό κατάστημα αγροτικών προϊόντων στο Windsor.

Στις εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες, η Κέιτ Μίντλετον φαίνεται ευδιάθετη και χαμογελαστή, καθώς μιλά με τον σύζυγό της πρίγκιπα Γουίλιαμ κατά την επιστροφή στο αυτοκίνητό τους.

Οι εικόνες καθησύχασαν τους θαυμαστές του λαμπερού ζευγαριού δεδομένου ότι η Κέιτ Μίντλετον αναρρώνει μετά την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και δεν έχει επιστρέψει στις αρμοδιότητές της.

Έρχονται μάλιστα μετά από μια σειρά εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φέρονται να αναστάτωσαν τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.

Δεν στάθηκαν όμως αρκετές για να σταματήσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, με ορισμένους να κάνουν λόγο για σωσία, διαφορετική γυναίκα ή ότι έχουν αλλοιωθεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw

— TMZ (@TMZ) March 18, 2024